iPhone 14-concept toont nieuw ontwerp met gaatje in het scherm

Volgens geruchten werkt Apple aan een compleet herontwerp voor de iPhone, waarbij de selfiecamera is verstopt in een gaatje in het scherm. Hoe dat er mogelijk uitziet, laat een fraai concept van Ben Geskin zien.

iPhone 14-concept

De iPhone 13 heeft bijna dezelfde looks als zijn voorganger, maar dat is bij het vlaggenschip van 2022 waarschijnlijk wel anders. Apple wil af van de notch en heeft plannen voor een zogeheten ‘punch-hole’-ontwerp. De camera nestelt zich dan niet meer in een inkeping, maar is verstopt in een klein gaatje. Heel veel Android-toestellen hebben zo’n design ook al.

Designer Ben Geskin smeedde de geruchten samen tot een concept. Daarin zien we een iPhone 14 zonder notch, maar met camergat. Die is ovaal en een stuk groter dan het cameragat bij Android-concurrenten. Die ruimte heeft Apple nodig voor de Face ID-componenten. Het is jammer dat het gat aan de grote kant is, maar het oogt een stuk fraaier dan de huidige inkeping.

Here’s how I would like #iPhone14Pro to look like



*This is an original concept, not based on any actual or undisclosed Apple product pic.twitter.com/mk90ipPZ6L — Ben Geskin (@BenGeskin) October 9, 2021

Het liefst zou Apple de sensoren voor gezichtsherkenning willen integreren in het scherm, maar de techniek lijkt daar niet klaar voor te zijn. Terug naar Touch ID wil Apple niet, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat de iPhone 14 een ontwerp heeft met een piepklein cameragaatje. Wel vindt het bedrijf uit Cupertino het tijd voor een herontwerp, en dus is het aannemelijk dat het iets wordt zoals dit iPhone 14-concept van Geskin.

Geruchten over iPhone 14

Hoewel de release nog lang op zich laat wachten, zijn er al veel geruchten geweest over de iPhone 14. Naar verluidt stopt Apple met de mini-iPhone. Daarvoor in de plaats komt een iPhone 14 Max, die net als de iPhone 14 Pro Max een 6,7 inch-display heeft. De iPhone 14 en iPhone 14 Pro worden de iPhones met het kleinste schermformaat: 6,1 inch.

De Pro-modellen lijken te beschikken over een indrukwekkende 48 megapixel-camera. Verder neemt de sensorgrootte bij alle vier modellen toe, waardoor de camera nog meer detail vastlegt en beter presteert in het donker. Wil je meer geruchten lezen over de iPhone 14? Je leest er alles over in dit artikel:

