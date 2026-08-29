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Deze datum wordt héél erg belangrijk voor Apple (iPhone-nieuws #35)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
29 augustus 2026, 19:31
2 min leestijd
Deze datum wordt héél erg belangrijk voor Apple (iPhone-nieuws #35)

Apple heeft bekendgemaakt wanneer het belangrijkste event van het jaar plaatsvindt. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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