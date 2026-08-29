Deze datum wordt héél erg belangrijk voor Apple (iPhone-nieuws #35)

Apple heeft bekendgemaakt wanneer het belangrijkste event van het jaar plaatsvindt. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Apple heeft deze week het belangrijkste evenement van 2026 aangekondigd! Benieuwd wanneer het iPhone 18-event precies plaatsvindt en de volgende iPhone wordt gepresenteerd? Lees dan snel verder!

→ Dit is de datum

Ben je van plan om de volgende iPhone te halen? Om deze reden moet je er snel bij zijn als je de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max gaat kopen! We zetten op een rij waarom dit zo is en wat het in de praktijk betekent.

→ Dit is waarom

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CarPlay krijgt er eindelijk een populaire functie bij, die al jaren beschikbaar is op de iPhone. We laten je weten om welke functie het precies gaat en wanneer je die kunt verwachten.

→ Dit is wanneer

Ziggo GO is heel populair, maar de applicatie heeft ook een groot nadeel. Gelukkig kun je het probleem heel eenvoudig oplossen! We leggen uit wat het nadeel precies inhoudt en hoe je het oplost.

→ Zo los je het op

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Vraag je je af of het de moeite waard is om straks over te stappen naar de iPhone 18 Pro (Max)? Hier zijn 9 redenen die zeggen van wel. Lees snel verder om te ontdekken of die voor jou ook gelden.

→ Dit zijn de redenen

Het iPhone-event staat voor de deur, maar Apple heeft verrassend genoeg nu al de eerste nieuwe producten uitgebracht. We vertellen je om welke twee Apple-apparaten het gaat.

→ Deze twee

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De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden waarschijnlijk duurder. Toch is er ook goed nieuws en dat heeft te maken met Samsung en Google. We zetten voor je op een rij wat dit precies betekent.

→ Dit betekent het

De Apple Watch Ultra 3 is nog geen jaar oud, maar de Apple Watch Ultra 4 staat alweer klaar – we zetten de grootste verschillen op een rij, zodat je weet of je straks moet overstappen of niet.

→ Dit zijn de verschillen

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