Apple bevestigt: op deze datum komen de iPhone 18 Pro én iPhone Ultra

Apple heeft het iPhone-event van 2026 aangekondigd! Benieuwd wanneer de volgende iPhone komt? Op deze datum vindt het iPhone 18-event plaats!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

dagen uren minuten seconden Volgende Apple-event

iPhone-event aangekondigd

Het is tijd voor het iPhone-event van 2026! Apple heeft het evenement officieel aangekondigd, dat dit jaar wordt georganiseerd op woensdag 9 september 2026 om 19.00 uur Nederlandse tijd. Die dag vindt hét Apple-event van het jaar plaats, waarbij Apple de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods aan het grote publiek laat zien. De verwachtingen voor dit jaar zijn hooggespannen, want er staat volgens geruchten een bijzondere line-up op de planning. Apple heeft dit jaar gekozen voor het thema ‘Surprise and shine’.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Het is de verwachting dat Apple in ieder geval de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max presenteert. Dat is niet alles, Apple onthult daarnaast maar liefst drie nieuwe Ultra-producten. Volgens geruchten staan de compleet nieuwe iPhone Ultra, AirPods Ultra en de volgende generatie van de Apple Watch Ultra op de planning. Ben je benieuwd wat er al bekend is over de toestellen? Wij zetten de belangrijkste aankondigingen voor je onder elkaar!

1. iPhone Ultra

De belangrijkste aankondiging van het evenement wordt zonder twijfel de iPhone Ultra. Apple werkt al jaren aan een opvouwbare iPhone en die gaan we naar verluidt eindelijk zien. De iPhone Ultra beschikt over twee schermen: dichtgeklapt is dat een 5,5-inch scherm, opengeklapt wordt het een 7,8-inch display. Zo is de iPhone ongeveer even groot als de iPad mini 2024. Hier lees je meer over de iPhone Ultra:

2. iPhone 18 Pro (Max)

Naast de iPhone Ultra worden ook de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max gepresenteerd. Beide toestellen krijgen de nieuwe A20 Pro-chip, een verstelbaar diafragma en kleiner Dynamic Island. Volgens geruchten wordt de behuizing eveneens aangepast, want Apple kiest voor een reeks nieuwe kleuren. De reguliere iPhone 18 verschijnt pas in 2027, waardoor we alleen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zien. Bekijk hier welke functies naar de iPhone 18 Pro komen:

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 18 Pro Max krijgt veel van dezelfde functies, maar heeft een betere accuduur en groter scherm. Recente geruchten voorspellen verder exclusieve features voor de iPhone 18 Pro Max. Zo kan de iPhone 18 Pro Max mogelijk verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies en heeft het grotere Pro-model een verbeterde telelens. Wil je weten wat er nog meer verandert? Lees hier meer over de iPhone 18 Pro Max:

3. Apple Watch Series 12

Bij de Apple Watch worden twee nieuwe modellen verwacht. De Apple Watch Series 12 is het reguliere model, dat dit jaar een grote upgrade krijgt volgens geruchten. Apple voorziet de smartwatch van een nieuwe chip en dat wordt hoog tijd. Bij de Apple Watch Series 11 koos Apple voor dezelfde processor als bij de Apple Watch Series 10. Zo wordt de Apple Watch voor het eerst sinds 2024 weer een stuk sneller. Lees hier meer over de Apple Watch Series 12:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Apple Watch Ultra 4

De beste Apple Watch wordt in 2026 nóg beter, want Apple brengt de Apple Watch Ultra 4 uit. De vierde generatie van de Apple Watch Ultra krijgt eveneens een nieuwe chip, maar daar blijft het niet bij. Apple voorziet de volgende Apple Watch Ultra van meer gezondheidsfuncties en een verbeterde accuduur. Mogelijk gaat ook het design op de schop, dat weten we over twee weken zeker. Ben je enthousiast? Bekijk hier alles over de vierde generatie van de Apple Watch Ultra:

5. AirPods Ultra

We zien over twee weken mogelijk niet alleen nieuwe iPhones en Apple Watches, er gaan ook geruchten over een nieuwe uitvoering van de AirPods. Apple werkt naar verluidt aan de AirPods 5 en de AirPods Ultra, waarvan we vermoedelijk één gaan zien bij het iPhone-event. De AirPods Ultra zijn oortjes met camera’s, die je moeten helpen om de omgeving te beschrijven en informatie over objecten op te zoeken. De AirPods Ultra krijgen dus geen camera’s om mee te filmen, in plaats daarvan werken ze met Visual Intelligence. Klinkt dat goed? Lees hier meer over de AirPods Ultra:

Meer over het iPhone-event

De verwachtingen rondom het iPhone-event zijn hooggespannen, want er staan in ieder geval vijf nieuwe producten op de planning. Mogelijk onthult Apple ook de AirPods Ultra, waardoor we voor het eerst drie nieuwe Ultra-modellen in één keer zien. Apple werkt daarnaast aan meer smart home-producten, die mogelijk ook binnenkort verschijnen. Zet de datum van het evenement daarom alvast in je agenda, want die avond doet Apple een aantal grote aankondigingen.

Naast alle nieuwe hardware brengt Apple ook een reeks nieuwe softwareversies uit. In september verschijnen de grootste software-updates van het jaar. Dat zijn dit jaar iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27. Alle besturingssystemen krijgen een verbeterde versie van Liquid Glass en werken veel sneller. Wil jij niks missen van het evenement? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!