Winactie: zo maak je kans de op de gloednieuwe iPhone 18 Pro

Wil jij de volgende iPhone als eerste in huis hebben? Doe dan mee met onze winactie, waarmee je kans maakt op de gloednieuwe iPhone 18 Pro!

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dagen uren minuten seconden Doe mee aan de winactie Zo maak je kans

Winactie iPhone 18 Pro

Het iPhone-event van 2026 staat voor de deur! Op woensdag 9 september 2026 vindt het volgende evenement van Apple plaats. Die dag presenteert het bedrijf de nieuwe iPhones en Apple Watches van het jaar. Het is de verwachting dat Apple de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Ultra aankondigt, waarvan we één weggeven tijdens onze winactie. Bij een gezamenlijke winactie van iPhoned en iCulture maken lezers kans op de iPhone 18 Pro!

Wil jij de gloednieuwe iPhone 18 Pro na de lancering zo snel mogelijk in huis hebben? Dan is onze winactie je kans, want je kunt zoals elk jaar bij iPhoned de volgende iPhone winnen. Om mee te doen aan de winactie vul je het Google-formulier in. Beantwoord daar alle vragen en vul je persoonsgegevens in. Deelnemers die zich inschrijven voor de nieuwsbrief maken extra kans om te winnen. Meedoen kan tot vrijdag 11 september 2026 12.00 uur, dus zorg ervoor dat je het formulier voor die datum hebt verzonden. De winnaar mag zelf de kleur van de nieuwe iPhone kiezen. Hier maak je kans op de iPhone 18 Pro:

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iPhone 18 Pro winnen? Zo doe je mee

Volgens geruchten krijgt de iPhone 18 Pro een aantal belangrijke verbeteringen. De iPhone draait op de nieuwe A20 Pro-chip, die een stuk sneller en energiezuiniger is dan de processor in de iPhone 17-serie. Verder krijgt de iPhone 18 Pro een aangepast ontwerp met een kleiner Dynamic Island. Dat is niet alles, want de camera’s krijgen een grote update. De iPhone 18 Pro krijgt naar verluidt een verstelbaar diafragma, zodat je meer opties hebt bij het maken van foto’s en video’s.

Helaas hebben al die verbeteringen ook een prijs, want het is de verwachting dat Apple de prijzen bij de iPhone 18 Pro verhoogt. Ben jij enthousiast over de nieuwe iPhone? Of is jouw iPhone aan vervanging toe en wil je geld besparen? Dan is deze winactie je kans om volgende maand gratis een nieuwe iPhone te krijgen! Je kunt tot vrijdag 11 september 2026 12.00 uur meedoen, vervolgens wordt uit alle deelnemers één winnaar willekeurig gekozen. Met dit formulier doe je mee aan onze winactie: