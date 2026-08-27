De iPhone Ultra wordt Apples eerste opvouwbare iPhone. Dit zijn drie opvallende features die hem zeker de moeite waard maken!

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iPhone Ultra krijgt deze 3 features (die het wachten waard zijn)

Apple komt binnenkort met zijn eerste opvouwbare iPhone. Daarmee is Apple behoorlijk laat met een foldable, want Samsung bracht zijn eerste opvouwbare smartphone al in 2019 uit. Toch lijkt Apple die extra jaren te hebben gebruikt om bekende problemen van de vouwbare smartphones aan te pakken.

1. Bijna geen vouw in het scherm

Wie een opvouwbare telefoon openklapt, ziet vaak een duidelijke vouw in het midden van het scherm. Apple wil daar met de iPhone Ultra vanaf.

Volgens geruchten heeft Apple een scherm ontwikkeld waarbij de vouw in normaal gebruik vrijwel niet zichtbaar is. Alleen vanuit bepaalde hoeken en bij specifieke verlichting zou je mogelijk nog een heel lichte lijn kunnen zien. Uitgeklapt moet het scherm er dus grotendeels uitzien als één geheel.

2. Heel dun, maar toch krachtig

Een foldable kan behoorlijk dik worden wanneer je hem dichtklapt. Apple zou de iPhone Ultra daarom extra dun maken.

Dat mag alleen niet ten koste gaan van de accu en prestaties. De iPhone Ultra krijgt naar verwachting niet dezelfde batterijduur als de iPhone 18 Pro Max, maar de combinatie van de accu en zuinigere A20 Pro- en C2-chips moet alsnog voor een goede batterijduur zorgen.

Voor de prestaties wordt ook een vapor chamber verwacht. Dat systeem helpt de warmte beter af te voeren. Samen met de A20 Pro-chip moet dat ervoor zorgen dat de dunne iPhone Ultra ook bij zwaarder gebruik goed blijft presteren.

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3. Een stevig scharnier

Tot slot is er het scharnier. Volgens geruchten gebruikt Apple hiervoor liquid metal, een technologie waarvoor het bedrijf al meer dan vijftien jaar geleden een licentie nam.

Die techniek werd jaren geleden al genoemd als een manier om Apple-apparaten dunner en lichter te maken. Bij de iPhone Ultra moet liquid metal vooral helpen om het scharnier stevig en soepel te maken. Dat is belangrijk, want je gaat het toestel straks natuurlijk ontzetten vaak open- en dichtklappen.

Dit is de datum van het iPhone-event

Apple heeft het iPhone-evenement al officieel aangekondigd. Dit jaar valt het event op woensdag 9 september 2026 om 19.00 uur Nederlandse tijd. Wil jij niks missen van alle aankondigen en features van de iPhone Ultra? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!