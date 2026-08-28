De huidige Apple TV 4K is alweer een paar jaar oud, maar een opvolger lijkt onderweg. De nieuwe versie krijgt volgens geruchten een paar toffe upgrades!

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Apple TV 4K 2026 komt er binnenkort aan (en krijgt deze verbeteringen)

Apple werkt aan een nieuwe Apple TV 4K. De huidige versie van de mediaspeler verscheen in 2022 en een opvolger laat al een tijdje op zich wachten. Maar volgens recente geruchten komt er een nu echt nieuwe Apple TV 4K aan. Deze versie krijgt meerdere verbeteringen, waaronder een snellere chip en een slimmere Siri.

1. Een nieuwe chip

Een van de belangrijkste verbeteringen vind je aan de binnenkant. De nieuwe Apple TV 4K krijgt een krachtigere chip dan het huidige model, dat nog gebruikmaakt van de A15 Bionic-chip. Welke chip Apple precies kiest, is nog niet bekend. Er wordt gesproken over verschillende opties, maar de nieuwe processor gaat in ieder geval voor betere prestaties zorgen.

Dat betekent dat apps sneller kunnen openen en dat de Apple TV beter geschikt wordt voor zwaardere taken. Ook voor games kan een snellere chip handig zijn, omdat die vaak toch net wat meer rekenkracht vragen.

2. Siri AI komt naar Apple TV

Een andere grote verandering is de komst van Siri AI. Apple werkt aan een slimmere versie van Siri die beter moet kunnen begrijpen wat je vraagt. De nieuwe assistent moet natuurlijker reageren en makkelijker kunnen helpen bij het zoeken naar bijvoorbeeld films en series.

De slimmere Siri lijkt vooral bedoeld voor de nieuwe Apple TV 4K. De huidige versie heeft mogelijk niet genoeg kracht om alle nieuwe AI-functies goed te draaien. Het blijft wel even afwachten of deze versie van Siri meteen beschikbaar komt in Nederland. De nieuwe Siri AI is in de Europese Unie namelijk uitgesteld voor de iPhone en iPad vanwege strenge regels uit de Digital Markets Act (DMA).

3. Verbeteringen voor wifi en Bluetooth

De nieuwe Apple TV 4K krijgt mogelijk ook een eigen draadloze chip van Apple. Deze chip moet zorgen voor betere verbindingen via wifi en Bluetooth. Volgens eerdere berichten gaat het om de N1-chip, die ook ondersteuning biedt voor nieuwere draadloze technieken.

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4. Vernieuwde Siri Remote

Naast de Apple TV zelf krijgt ook de afstandsbediening mogelijk een update. Apple zou werken aan een nieuwe versie van de Siri Remote. Er zijn op dit moment nog geen details bekend over de veranderingen, maar misschien is een verbeterde knop voor Siri een van de mogelijkheden.

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