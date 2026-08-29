iPhone 18 en iPhone 19 komen niet wanneer je denkt: Apple wijzigt plannen

Ben je aan het wachten op de nieuwe iPhones? Dan hebben we slecht nieuws, want de iPhone 18 én iPhone 19 komen niet wanneer je denkt.

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Apple wijzigt plannen

Er komen grote veranderingen voor de iPhone aan! Apple werkt aan de volgende generatie van de iPhone, want in september staan de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max op de planning. Naast de iPhone 18-serie introduceert Apple naar verluidt de iPhone Ultra, de eerste opvouwbare iPhone ooit. De line-up ziet er dit jaar dus compleet anders uit, zeker nu geruchten voorspellen dat het instapmodel voorlopig niet wordt aangekondigd.

Het is de verwachting dat de iPhone 18 pas in 2027 wordt gepresenteerd. Apple organiseert begin 2027 nog een evenement, waar de iPhone 18e, iPhone 18 en de iPhone Air 2 worden onthuld. Als deze geruchten kloppen zien we voor het eerst in vijftien jaar geen nieuwe uitvoering van de reguliere iPhone. Dat is pas het begin, want Apple heeft de planning voor de iPhone de komende jaren behoorlijk veranderd.

Geen iPhone 19

Waar de iPhone 18 later komt dan verwacht, komt de iPhone 19 mogelijk zelfs helemaal niet meer. Volgens onderzoeksbureau Omdia slaat Apple de iPhone 19 over om het twintigjarig jubileum van de iPhone te vieren. In 2027 is het precies twintig jaar geleden dat Apple de iPhone introduceerde. Dat viert het bedrijf met een jubileummodel, want de iPhone 20 (of iPhone XX) verschijnt naar verluidt volgend jaar.

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Het is niet voor het eerst dat Apple een generatie van de iPhone overslaat, in 2017 gebeurde precies hetzelfde. Het bedrijf schrapte de iPhone 9 en bracht in plaats daarvan de iPhone X uit. Dat jaar bestond de iPhone tien jaar, dat Apple toen eveneens vierde met een speciale uitvoering. Zowel de iPhone 18 als de iPhone 19 komen dus niet wanneer je denkt, omdat Apple vanaf dit jaar een andere tijdlijn aanhoudt bij het uitbrengen van nieuwe toestellen.

iPhone wordt helemaal anders

Apple past overigens niet alleen de planning aan, ook de iPhone zelf gaat op de schop. Dit jaar verschijnt de eerste opvouwbare iPhone, volgend jaar komt daar naar verluidt een compleet glazen iPhone bij. Volgens geruchten krijgt het jubileummodel een nieuw ontwerp, dat voornamelijk uit glas bestaat. De iPhone 20 heeft in het midden wel nog een metalen onderdeel, voor de rest bestaat de behuizing volledig uit glas.

De iPhone wordt de komende jaren dus helemaal anders én verschijnt op andere momenten. Dat geldt niet voor de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, die komen wel in september. Volgende maand weten we dus meer, zeker als Apple geen iPhone 18 presenteert. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de volgende iPhone!