Waarom veel gebruikers overstappen naar Google Maps (en niet Apple Kaarten)

Google Maps lijkt vandaag de dag een stuk populairder dan Apple Kaarten en daar is dan ook een goede reden voor – dit moet je weten.

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Google Maps in plaats van Apple Kaarten

Niet alleen kiezen nieuwe gebruikers tegenwoordig eerder voor Google Maps dan voor Apple Kaarten, er zijn ook steeds meer mensen die overstappen van Kaarten naar Maps. De voornaamste reden daarvoor heeft alles te maken met reclame.

Apple is deze week namelijk begonnen met het tonen van advertenties in Apple Kaarten. Voorlopig weliswaar alleen in de Verenigde Staten en Canada, maar het is natuurlijk een kwestie van tijd voordat Europa aan de beurt is. Daarmee verdwijnt juist een van de voordelen die Apple Kaarten jarenlang had ten opzichte van Google Maps. Apple heeft de komst van advertenties in maart 2026 al aangekondigd.

Hier verschijnen advertenties

De advertenties verschijnen op twee plekken. Nog voordat je iets zoekt, kan een gesponsorde locatie tussen de voorgestelde plaatsen staan. Ook na een zoekopdracht kan een bedrijf bovenaan de resultaten verschijnen als het daarvoor heeft betaald. De advertentie krijgt een blauw ‘Ad’-label (zie afbeelding hierboven), maar uitschakelen is niet mogelijk.

Apple benadrukt dat de privacy van gebruikers hierdoor niet in gevaar komt. De advertenties worden gebaseerd op onder meer je zoekopdracht, het kaartgedeelte dat je bekijkt en je globale locatie. Die informatie wordt volgens Apple niet gekoppeld aan je Apple-account en wordt ook niet gedeeld met adverteerders.

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Google Maps

Voor sommige gebruikers is het een reden om weer voor Google Maps te kiezen en niet langer voor Apple Kaarten. Maps toont al langer advertenties, maar heeft nog altijd voordelen zoals Street View, een grotere database met locaties en een uitgebreid ecosysteem rond beoordelingen, openbaar vervoer en lokale informatie. Apple wilde met Kaarten juist een rustiger alternatief bieden, maar dat voordeel verdwijnt nu weer deels door de advertenties.

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