De uitnodiging voor het iPhone-event van 2026 bevat behoorlijk wat hints. Van de slogan tot de blauwe achtergrond, alles wijst op groot nieuws!



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iPhone-event 2026: met deze verborgen hints verklapt Apple nú al groot nieuws

Apple maakt zich klaar voor een van de grootste iPhone-events van de afgelopen jaren. Op 9 september presenteert het bedrijf zijn nieuwste producten, maar de uitnodiging lijkt nu al een paar hints weg te geven. Vooral de slogan ‘Surprise and Shine’ en het opvallende plaatje zorgen voor veel speculatie.

Op de afbeelding zie je een gloeiend Apple-logo met een lichtstraal. Daarnaast heeft de achtergrond heeft een opvallende blauwe kleur. Maar wat kun je hier uit halen?

Apple gebruikt verschillende slogans

Opvallend is dat Apple niet overal dezelfde slogan gebruikt. In de Verenigde Staten en verschillende andere landen staat ‘Surprise and Shine’ op de uitnodiging. In andere landen kiest Apple voor een aangepaste versie met dezelfde boodschap. Zo gebruikt Apple in Frankrijk ‘Des surprises dans l’air’ en in Duitsland ‘Staunen und strahlen’. De exacte woorden verschillen dus, maar de boodschap blijft gelijk.

Apple legt de nadruk op verrassing en een nieuwe uitstraling. Dat past goed bij de geruchten dat het bedrijf tijdens dit event écht met iets nieuws komt.

1. ‘Surprise’ verwijst mogelijk naar de iPhone Ultra

Het woord ‘Surprise’ springt misschien wel het meest in het oog. Volgens de geruchten werkt Apple namelijk aan zijn eerste opvouwbare iPhone. Dit toestel zou de naam iPhone Ultra (of iPhone Fold) krijgen en een compleet nieuw soort iPhone worden.

Daarom denken we dat Apple hiermee alvast hint naar deze nieuwe iPhone. Een opvouwbaar model zou tenslotte een van de grootste veranderingen aan de iPhone zijn sinds de introductie van de eerste modellen.

2. ‘Shine’ heeft met de camera of Siri te maken

Ook het woord ‘Shine’ lijkt niet zomaar gekozen. Een mogelijke verwijzing is de aanpasbare diafragma van de camera. Daarmee zou de iPhone-camera beter moeten omgaan met verschillende lichtomstandigheden.

Een andere mogelijkheid is dat Apple hint naar de vernieuwde Siri. Apple werkt al langer aan een slimmere versie van zijn assistent. Het is alleen nog niet duidelijk welke functies tijdens het event direct beschikbaar komen.

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3. De blauwe achtergrond verklapt een nieuwe kleur

Naast de woorden valt ook de afbeelding zelf op. De blauwe achtergrond van de uitnodiging lijkt mogelijk een verwijzing naar een nieuwe kleur voor de iPhone-serie. Apple gebruikt vaker kleuren als subtiele hint naar nieuwe producten.

Mogelijk eerst alleen beschikbaar in Amerika

Er is ook wat minder leuk nieuws. Want volgens de laatste geruchten komt de iPhone Ultra mogelijk eerst alleen beschikbaar in Amerika. Ook de nieuwe Siri-functies zouden niet direct overal verschijnen. In Europa kan de uitrol langer duren vanwege de regels rond de Digital Markets Act (DMA).

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