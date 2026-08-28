De iPhone Ultra moet de meest bijzondere iPhone ooit worden. Maar de iPhone 18 Pro heeft op sommige punten tóch een streepje voor.

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Dit maakt de iPhone 18 Pro (Max) tóch beter dan de iPhone Ultra

Apple introduceert tijdens de volgende keynote een opvallend nieuw model (als het goed is). Dit is de iPhone Ultra. Dit wordt de duurste iPhone tot nu toe, met uitzondering van de speciale edities.

Toch heeft de iPhone 18 Pro op sommige punten een aantal voordelen. Volgens geruchten krijgt de Pro-versie (en Pro Max) namelijk functies die niet naar de duurdere Ultra komen. Dit zijn de vier punten waarop de Pro-versie beter is dan de iPhone Ultra!

1. Betere hoofdcamera met variabel diafragma

Een belangrijk voordeel van de Pro zit waarschijnlijk in de camera. Apple zou de hoofdcamera namelijk voorzien van een variabel diafragma. Daarmee kan de camera de hoeveelheid licht die binnenkomt aanpassen.

Dit kan vooral handig zijn voor portretfoto’s en foto’s bij weinig licht. Ook krijg je dan meer controle over de scherptediepte van je foto’s. De iPhone Ultra krijgt deze functie volgens de geruchten niet.

2. De beste batterijduur heeft de iPhone 18 Pro Max

De iPhone Ultra krijgt naar verwachting een goede batterijduur, maar de iPhone 18 Pro Max blijft op dit gebied de winnaar. De Pro Max krijgt volgens geruchten een grotere batterij dan zijn voorganger en profiteert daarnaast van de zuinigere chips.

Door het dunne ontwerp van de iPhone Ultra is er bovendien minder ruimte voor een grote batterij. Daardoor lijkt de Pro Max beter geschikt voor mensen die zo lang mogelijk met hun iPhone willen doen voordat ze hem aan de lader moeten hangen.

3. Face ID blijft aanwezig op de iPhone 18 Pro (Max)

Een ander verschil is de manier waarop je de iPhone ontgrendelt. De iPhone 18 Pro houdt volgens de geruchten gewoon Face ID, terwijl de iPhone Ultra alleen Touch ID krijgt.

Dat komt waarschijnlijk omdat Apple bij de dunne behuizing van de Ultra minder ruimte heeft voor de onderdelen van Face ID. En dat Apple anders Face ID op beide schermen van de iPhone Ultra moeten verwerken. Hierdoor heeft de Pro-versie een voordeel voor iedereen die liever gezichtsherkenning wilt.

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4. Een betere zoomcamera

Ook op cameragebied hebben de Pro-modellen nog een voordeel. Ze blijven volgens de geruchten de enige iPhones met een telelens. De iPhone Ultra krijgt naar verwachting alleen een hoofdcamera en ultragroothoeklens.

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