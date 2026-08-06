Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Dan moet je opschieten. Deze Apple-producten worden binnenkort duurder!

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Nóg meer prijsverhogingen: deze Apple-producten worden volgende maand duurder

Apple-producten zijn al niet goedkoop, maar binnenkort moet je waarschijnlijk nog dieper in de buidel tasten. Tijdens het verwachte iPhone-evenement in september worden waarschijnlijk meerdere apparaten duurder.

Apple verhoogde de prijzen al eerder

Apple voerde in juni al flinke prijsverhogingen door. Onder meer de Macs, iPads, Apple TV, HomePod en Vision Pro kregen een hoger prijskaartje. De iPhone, Apple Watch en AirPods ontsnapten toen nog aan de verhogingen.

Dat lijkt echter niet lang zo te blijven. Apple liet eerder al doorschemeren dat de eerste prijsstijgingen slechts het topje van de ijsberg waren. De volgende ronde wordt mogelijk bekendgemaakt tijdens het grote Apple-evenement in september.

Vooral de iPhone 18 wordt duurder

De grootste prijsstijging wordt verwacht bij de nieuwe iPhone 18-serie. Vooral de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max kunnen een stuk meer gaan kosten.

Volgens geruchten krijgt de iPhone 18 Pro in de Verenigde Staten een vanafprijs van 1299 tot 1399 dollar. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro verscheen daar voor 1099 dollar. Dat zou dus een stijging van minstens 200 dollar betekenen. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.

Door belastingen en andere kosten zijn iPhones hier duurder dan in de Verenigde Staten. In Nederland betaal je bij Apple 1329 euro (of € 1.159,- als wat beter rondkijkt) voor een iPhone 17 Pro en 1479 euro voor de iPhone 17 Pro Max (ook dit toestel is inmiddels wat goedkoper te vinden voor € 1.269,-).

Als we dan rekening houden met een flinke prijsstijging ga je voor de iPhone 18 Pro waarschijnlijk zo rond de 1600 euro betalen. Voor de iPhone 18 Pro Max ben je dan zelfs zo’n 1750 euro kwijt.

Ook de Apple Watch wordt mogelijk duurder

Niet alleen iPhone-kopers moeten rekening houden met hogere prijzen. Ook de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 staan op het lijstje voor prijsstijgingen.

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Dat komt onder meer doordat geheugenonderdelen duurder en moeilijker verkrijgbaar zijn. Veel van dit geheugen gaat naar grote servers voor kunstmatige intelligentie. Daardoor blijft er minder over voor apparaten zoals smartphones en slimme horloges.

En de AirPods?

Ook de AirPods kunnen wat duurder worden, maar de kans lijkt kleiner. De oordopjes hebben minder last van de gestegen prijzen van geheugen en opslag.

Toch kan Apple besluiten om de prijzen van vrijwel alle producten te verhogen. Zeker weten doen we het pas tijdens het Apple-evenement in september. Ben je van plan om binnenkort een iPhone, Apple Watch of AirPods te kopen? Dan kan het slim zijn om niet te lang te wachten.

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