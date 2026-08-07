De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #32 2026)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
7 augustus 2026, 18:03
1 min leestijd
De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #32 2026)

Ben je altijd op zoek naar mooie wallpapers voor je iPhone? Dan is dit hét artikel voor jou! Wekelijks selecteren we namelijk 10 toffe iPhone-wallpapers!

Lees verder na de advertentie.

iPhone-wallpapers v/d week (Wallpaper Weekly #32 2026)

Dankzij onze Wallpaper Weekly kun je elke week een favoriete achtergrond voor je iPhone kiezen uit de tien selecties die we hier laten zien. Daarbij proberen we het aanbod over het algemeen wel een beetje te variëren, dus de kans is groot dat je ze niet elke week allemaal mooi vindt. We maken de plaatjes overigens ook niet zelf. Voordat we beginnen is het daarom tijd om de makers van onderstaande achtergronden te bedanken. Deze week hebben we verschillende wallpapers van @aan__x.

Lukt het je niet om de wallpapers goed te installeren? Lees dan in de onderstaande artikelen precies hoe je een achtergrond moet instellen in iOS 26 en in iOS 18.

Lees meer: 

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpapers

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

achtergrond

→ Download de wallpaper via deze link

iphone wallpaper

→ Download de wallpaper via deze link

Deel je favoriete wallpapers

Heb je zelf een of meerdere mooie iPhone wallpapers voor je iPhone gevonden of misschien wel zelf gemaakt, deel dan je achtergrond met ons en laat zien hoe het homescreen op jouw iPhone eruitziet! Delen kan bijvoorbeeld via de reacties hieronder, maar je kunt ons ook een berichtje sturen op X via @iphoned. Check ook zeker de vorige edities van Wallpaper Weekly!

Bronnen afbeeldingen: @aan__x, @aan__x, @aan__x, @aan__x, @aan__x, @aan__x, @aan__x, @aan__x, @aan__x, @aan__x
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Wallpaper Weekly iPhone Apple

Bekijk ook

Apple brengt 3 belangrijke updates uit: installeer ze zo snel mogelijk

Apple brengt 3 belangrijke updates uit: installeer ze zo snel mogelijk

Gisteren 11:45

iPhone 18 Pro voorraad wordt heel beperkt (door dit veelgevraagde onderdeel)

iPhone 18 Pro voorraad wordt heel beperkt (door dit veelgevraagde onderdeel)

Gisteren 9:20

Apple komt met bijzonderste evenement in jaren – en dat wordt héél belangrijk

Apple komt met bijzonderste evenement in jaren – en dat wordt héél belangrijk

Gisteren 15:39

Nóg meer prijsverhogingen: deze Apple-producten worden volgende maand duurder

Nóg meer prijsverhogingen: deze Apple-producten worden volgende maand duurder

Gisteren 15:39

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren