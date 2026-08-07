Chromebook krijgt eindelijk échte concurrentie van Apple (met deze MacBook)

Sta je op het punt een nieuwe laptop te kopen, dan kom je al snel uit bij een Chromebook. Toch is er sinds de introductie van de MacBook Neo een nieuw alternatief dat voor veel mensen interessant kan zijn. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Een nieuwe uitdager voor de Chromebook

De zomervakantie loopt langzaam ten einde en dat betekent dat de Back to School-periode weer is begonnen. Veel winkels stunten met aanbiedingen op laptops, waardoor de keuze groter is dan ooit. Zoek je een betaalbare laptop, dan kom je al snel uit bij een Chromebook. Maar sinds Apple de MacBook Neo introduceerde, is er ineens een nieuw alternatief dat voor veel mensen interessant kan zijn.

De MacBook Neo is namelijk Apples voordeligste MacBook tot nu toe. Daarmee komt hij qua prijs veel dichter in de buurt van luxere Chromebook-modellen dan je misschien zou verwachten. Toch draaien beide laptops op een totaal ander besturingssysteem en richten ze zich op een andere manier van werken. Hieronder vertellen we je er meer over.

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De MacBook Neo voelt als een ‘echte’ MacBook

Hoewel de MacBook Neo de goedkoopste MacBook uit het assortiment is, merk je daar in de praktijk verrassend weinig van. Apple kiest opnieuw voor een aluminium behuizing, een helder Retina-scherm en het grote trackpad waar MacBooks al jaren om bekendstaan. Ook onder de motorkap levert de Neo weinig in. Dankzij de A18 Pro-chip voelt macOS razendsnel aan en schakel je moeiteloos tussen tientallen tabbladen, videogesprekken en zware apps.

Voor iedereen die al een iPhone, iPad of AirPods gebruikt, voelt de Neo bovendien direct vertrouwd. AirDrop, iCloud, Handoff en Universeel Klembord zorgen ervoor dat alle apparaten naadloos met elkaar samenwerken. Dat is precies het gemak waar veel Apple-gebruikers inmiddels niet meer zonder willen.

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Waarom een Chromebook nog altijd zo populair is

Een Chromebook kiest voor een andere aanpak dan de MacBook Neo. ChromeOS is een licht besturingssysteem dat is ontworpen om snel en efficiënt te werken, waardoor Chromebooks vaak kunnen volstaan met energiezuinige processors, 4 tot 8 GB werkgeheugen en 64 tot 128 GB opslag. Omdat vrijwel alles via de browser of webapps verloopt, start deze binnen enkele seconden op en zijn ze ideaal voor taken als internetten, e-mailen, videobellen en werken in Google Workspace of Microsoft 365.

Juist door die combinatie van eenvoud, een lange accuduur en een aantrekkelijke prijs is een Chromebook al jarenlang een populaire keuze. Voor alledaagse taken zoals internetten, e-mailen, videobellen en werken in Google Workspace of Microsoft 365 biedt een Chromebook meer dan voldoende prestaties, terwijl het lichte ChromeOS nauwelijks onderhoud vraagt.

Heb je echter behoefte aan meer rekenkracht of wil je programma’s als Adobe Photoshop, Final Cut Pro of andere professionele desktopsoftware gebruiken, dan biedt de MacBook Neo flink meer mogelijkheden. Dankzij macOS en de krachtigere hardware is de laptop beter geschikt voor zwaardere werkzaamheden en blijft hij ook op de langere termijn een betere keuze.

Dit zijn de grootste verschillen

Op het gebied van dagelijkse prestaties liggen de MacBook Neo en een Chromebook dichter bij elkaar dan je misschien zou verwachten. Beide laptops starten snel op en zijn krachtig genoeg voor alledaagse taken als internetten, e-mails beantwoorden, videobellen en het maken van documenten of presentaties. Voor dit soort werkzaamheden zul je in de praktijk weinig verschil merken en bieden beide systemen een soepele gebruikerservaring.

Het verschil zit vooral in de mogelijkheden

De grootste verschillen worden pas zichtbaar wanneer je meer van een laptop vraagt. Een Chromebook is vooral ontworpen voor webapps en Android-apps, waardoor hij uitstekend presteert voor online werken. De MacBook Neo draait daarentegen op macOS, waardoor je zonder problemen volwaardige desktopprogramma’s kunt installeren, zoals Adobe Photoshop, Lightroom, Final Cut Pro of professionele ontwikkelsoftware. Ook wanneer je veel programma’s en browsertabbladen tegelijk open hebt staan, blijft de MacBook soepel presteren.

Daardoor draait de keuze uiteindelijk minder om pure snelheid en meer om flexibiliteit. Zoek je vooral een eenvoudige laptop voor dagelijks gebruik, dan biedt een Chromebook alles wat je nodig hebt. Wil je echter ook in de toekomst zwaardere software kunnen gebruiken of ben je al onderdeel van het Apple-ecosysteem, dan biedt de MacBook Neo meer mogelijkheden en is hij een investering waar je langer plezier van hebt.

Maar welke laptop past dan het beste bij mij?

Welke laptop de beste keuze is, hangt uiteindelijk af van wat je ervan verwacht. Zoek je vooral een betaalbare laptop voor internetten, videobellen, Microsoft 365, Google Workspace en andere dagelijkse taken? Dan is een Chromebook nog altijd een uitstekende keuze. Je krijgt een gebruiksvriendelijke laptop met een lange accuduur voor een relatief lage prijs, waardoor het een logische optie blijft tijdens de Back to School-periode. Ben je echter op zoek naar een laptop die meer biedt dan alleen de basis, dan is de MacBook Neo de interessantere investering. Dankzij macOS heb je toegang tot professionele software, profiteer je van de naadloze samenwerking met andere Apple-apparaten en haal je een laptop in huis die ook over een aantal jaar nog moeiteloos meekan. Zeker als je al een iPhone, iPad of AirPods gebruikt, vormt de MacBook Neo een mooie aanvulling op het Apple-ecosysteem. Hoewel je voor de MacBook Neo meer betaalt dan voor een gemiddelde Chromebook, krijg je daar ook meer flexibiliteit, een premium ontwerp en een uitgebreider besturingssysteem voor terug. Wil je simpelweg een betaalbare laptop voor dagelijks gebruik, dan zit je met een Chromebook goed. Ben je bereid iets meer te investeren voor een laptop die langer meegaat en meer mogelijkheden biedt, dan is de MacBook Neo uiteindelijk de meest toekomstbestendige keuze.