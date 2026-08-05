WhatsApp heeft 3 nieuwe functies (en die ga je vaker gebruiken dan je denkt)

WhatsApp rolt momenteel weer drie handige nieuwe functies uit – we laten je zien welke het zijn en wat je er allemaal mee kunt doen.

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Drie nieuwe functies voor WhatsApp

WhatsApp introduceert drie nieuwe functies voor groepschats, waaronder een aantal verbeteringen aan polls, een manier om vanuit bestaande groepen nieuwe chats aan te maken, en nog veel meer.

1. Polls

Polls staan centraal in de nieuwe update en krijgen de volgende verbeteringen:

De namen van deelnemers kunnen nu worden verborgen, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt om zijn of haar mening te geven. Je kunt nu een eindtijd instellen om de stemming op een bepaald tijdstip te sluiten. Polls kunnen nu tot 15 minuten na het plaatsen worden bewerkt.

2. @all

Ondersteuning voor @all-vermeldingen is een andere functie voor groepschats die WhatsApp nu heeft gelanceerd. Het is een snelle, eenvoudige manier om in één keer de aandacht van iedereen in de chat te trekken. WhatsApp zegt er het volgende over:

“Breng iedereen in je groepschat op de hoogte van belangrijke, tijdgevoelige berichten. Je hoeft niet langer mensen één voor één te taggen of te hopen dat je bericht opvalt. Gebruik @all om iedereen te informeren over dringende berichten, zoals sluitingen van scholen of kantoren, deadlines voor evenementen of last-minute wijzigingen in je plannen. Voor groepen met meer dan 32 personen is @all alleen beschikbaar voor beheerders.”

3. Nieuwe chats vanuit bestaande groepen

Als je om welke reden dan ook een discussieonderwerp of een gezamenlijk project ooit naar een aparte chat wilt verplaatsen, kost dat nu nog maar slechts een paar tikken. Je vindt de knop ‘Een soortgelijke groep aanmaken’ (‘Create a similar group’) in het scherm met groepsgegevens.

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