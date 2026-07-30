Deze betaalbare ventilator van Action heeft een handige extra functie

Warme dagen vragen om verkoeling. Action speelt daarop in met deze nieuwe Sinji-ventilator die niet alleen koele lucht verspreidt, maar ook een aantal verrassende extra’s heeft. Wij zetten de opvallendste functies hieronder voor je op een rij.

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Meer dan een gewone ventilator

Op zoek naar verkoeling tijdens warme zomerdagen? Dan is deze nieuwe Sinji staande ventilator met 3D-ventilatie misschien wel een van de opvallendste gadgets die momenteel in de webshop van Action te vinden is. De ventilator combineert een modern design met handige slimme functies en heeft bovendien een extra feature die je niet snel bij een standaard ventilator tegenkomt. En dat alles voor slechts 39,95 euro, hieronder vertellen we je er meer over.

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3D-oscillatie maakt hét verschil

Het grootste verschil met een traditionele staande ventilator is de 3D-oscillatie. Waar veel ventilatoren alleen van links naar rechts draaien, beweegt dit model zowel horizontaal als verticaal. Daardoor wordt de lucht gelijkmatiger door de ruimte verspreid. Vooral in grotere woonkamers, slaapkamers of thuiskantoren zorgt dat voor een aangenamere luchtcirculatie dan wanneer de luchtstroom slechts één richting op gaat.

Je kunt de ventilator bedienen via het ingebouwde touchdisplay of met de meegeleverde afstandsbediening. Daarnaast zijn er meerdere ventilatorsnelheden om uit te kiezen en heb je de keuze uit verschillende ventilatiemodi, waaronder een normale stand en een circulatiestand. Dankzij de timer hoef je bovendien niet bang te zijn dat de ventilator de hele nacht blijft draaien.

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Stil, slim én met geurfunctie

Wat deze Sinji-ventilator echt bijzonder maakt, is de meegeleverde geurpad. Door hier enkele druppels geur- of parfumolie op aan te brengen, verspreidt de ventilator tijdens het verkoelen ook een subtiele geur door de kamer. Dat is een functie die je zelden ziet bij ventilatoren in deze prijsklasse en kan een leuke toevoeging zijn voor wie zijn slaapkamer of woonkamer nét wat frisser wil laten ruiken.

Daarnaast is de ventilator in drie verschillende hoogtes te gebruiken. Je kunt hem laag plaatsen voor gebruik naast de bank of het bed, maar ook als volwaardige staande ventilator inzetten. Met een geluidsniveau van ongeveer 47 tot 52 dB blijft hij bovendien relatief stil, waardoor hij ook geschikt is voor gebruik tijdens het werken of slapen.