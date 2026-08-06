Apple komt met bijzonderste evenement in jaren – en dat wordt héél belangrijk

Apple komt binnenkort met een groot evenement, dat misschien wel het bijzonderste event in jaren wordt. Door deze aankondiging komt dat!

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Apple-event in september

Er komt een nieuwe Apple-event aan! Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zijn de voorbereidingen voor het volgende evenement in volle gang. Apple heeft het evenement nog niet officieel aangekondigd, maar houdt ieder jaar ongeveer dezelfde tijdlijn aan bij het presenteren van nieuwe producten. Als we die tijdlijn volgen vind het volgende event plaats in september. Die maand worden de nieuwe Apple-producten onthuld.

Bij het Apple-event van september worden de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods van 2026 verwacht. Apple organiseert ieder jaar een iPhone-event in september, maar dit jaar is het evenement veel specialer dan voorgaande jaren. Tim Cook neemt afscheid als CEO van Apple, waardoor de presentatie voor het eerst wordt verzorgd door John Ternus. Dat is niet alles, want we zien volgende maand een compleet nieuw Apple-product.

Vuurdoop voor John Ternus

In april maakte Tim Cook bekend te stoppen als topman van Apple. Augustus is de laatste maand met Tim Cook als CEO van Apple, volgende maand neemt John Ternus het stokje over. Dat betekent dat het evenement in september zijn eerste grote presentatie als CEO van Apple wordt. Waar eerder Tim Cook de presentatie van belangrijke evenementen verzorgde, is het nu de beurt aan John Ternus.

Het is dus zeker dat het evenement van Apple er volgende maand anders uit zal zien dan we gewend zijn. John Ternus is geen onbekende, want hij is bij eerdere presentaties van Apple regelmatig langsgekomen. Het is nu de vraag op welke manier hij de evenementen van Apple gaat aanpakken. Mogelijk kiest John Ternus voor meer live elementen, waar Tim Cook sinds 2020 vooral werkte met vooraf opgenomen video’s.

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iPhone Ultra

Het volgende evenement van Apple is niet alleen bijzonder door de wissel van de wacht, maar ook door de producten die op de planning staan. De iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 staan naar verluidt op de planning. Daarnaast presenteert John Ternus waarschijnlijk een compleet nieuwe iPhone, want de iPhone Ultra wordt volgens geruchten eindelijk onthuld in september.

De iPhone Ultra wordt de eerste opvouwbare iPhone en beschikt over twee schermen. Dichtgeklapt heeft het toestel naar verluidt een 5,5-inch scherm, opengeklapt wordt dat een 7,8-inch display. Zo wordt de iPhone Ultra ongeveer even groot als de iPad mini 2024. Apple werkt al jaren aan een opvouwbare iPhone, die we volgende maand mogelijk eindelijk zien. Nooit eerder bracht Apple een opvouwbaar toestel uit, dus het volgende evenement wordt heel belangrijk voor het bedrijf.

Datum van het Apple-event

Het volgende evenement van Apple belooft heel bijzonder te worden. Voor het eerst in vijftien jaar is de presentatie niet in handen van Tim Cook en Apple kondigt mogelijk het eerste opvouwbare apparaat van het bedrijf aan. Het wordt zo het bijzonderste Apple-event in jaren, waarop we niet lang meer hoeven te wachten. Apple heeft de datum nog niet officieel aangekondigd, maar heeft ieder jaar een soortgelijke planning.

Het is de verwachting dat het Apple-event in de week van 7 september 2026 plaatsvindt. Doorgaans maakt Apple de definitieve datum een week van tevoren bekend, dus eind augustus horen we meer over het evenement. Wil je op de hoogte blijven van alle aankondigingen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele aankondiging van Apple mist!