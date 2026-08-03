iPhone-scherm slecht leesbaar in de zon: zo los je het op

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
3 augustus 2026, 15:33
2 min leestijd
iPhone-scherm slecht leesbaar in de zon: zo los je het op

Fel zonlicht kan je iPhone-scherm vrijwel onleesbaar maken en dat is erg vervelend. Gelukkig kun je daar zelf iets aan doen.

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iPhone-scherm slecht leesbaar in de zon: zo los je het op

Door fel zonlicht is het vaak lastig om het scherm van je Phone te lezen. Buiten lijkt het beeld een stuk donkerder, zelfs wanneer je scherm binnen nog prima te lezen was.

iphone in hand zonnig

Het glas van de iPhone werkt bovendien een beetje als een spiegel. Je ziet hierdoor de lucht, bomen of jezelf terug op het scherm. Maar hoe zorg je ervoor dat je ook buiten met een felle zon het scherm van je iPhone goed kunt aflezen?

Zet de helderheid hoger

De snelste oplossing is om de helderheid van het scherm wat te verhogen. Veeg vanaf de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden. Je ziet nu het Bedieningspaneel. Veeg bij het balkje met het zonnetje omhoog om het scherm feller te maken.

Je kunt dit ook via de instellingen doen. Open de ‘Instellingen’ op je iPhone. Ga naar ‘Scherm en helderheid’ en sleep het schuifje onder ‘Helderheid’ naar rechts.

helderheid automatisch aanpassen iphone

Wil je dat je iPhone de helderheid van het scherm zelf regelt? Ga dan naar ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte’. Scrol naar beneden en zet de schuifknop aan bij de optie ‘Pas automatisch aan’.

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Zoek een beetje schaduw

Blijft je iPhone slecht leesbaar? Ga dan even in de schaduw staan. Vaak werkt dit zelfs beter dan de helderheid helemaal omhoog zetten. Je hebt dan namelijk ook minder last van spiegelingen.

Is er geen schaduw in de buurt? Draai je iPhone dan een beetje. Zorg dat de zon niet rechtstreeks op het scherm schijnt. Soms is een kleine verandering van de kijkhoek al genoeg om alles weer wat beter te kunnen lezen.

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Pas ook op voor de hitte van de zon

Houd je iPhone ook niet te lang in de volle zon. Het toestel kan dan erg warm worden en je iPhone zal dan de helderheid van het scherm verlagen om niet te overhitten. Daarnaast zal een te warme iPhone trager worden en de batterij sneller leeglopen. Probeer daarom je iPhone in je tas te leggen of onder een handdoek als je hem niet gebruikt.

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