iPhone 18 Pro voorraad wordt heel beperkt (door dit veelgevraagde onderdeel)

Ben je van plan om de iPhone 18 Pro (Max) straks te halen? Dan moet je er snel bij zijn, want de voorraad van de iPhone 18 Pro (Max) wordt waarschijnlijk heel beperkt.

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iPhone 18 Pro voorraad

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komen eraan! Apple bereidt de release van de nieuwe iPhones voor, die volgende maand al worden aangekondigd. Volgens geruchten worden de iPhones voorzien van een nieuwe processor, verbeterd camerasysteem en een aangepast ontwerp. Ben jij van plan om dit jaar een nieuwe iPhone te kopen? Dan moet je er snel bij zijn, want de voorraad van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max is waarschijnlijk heel beperkt.

Apple heeft te maken met vertraging bij het produceren van de nieuwe processor. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max draaien naar verluidt op de A20 Pro-chip. Die processor wordt gemaakt door Apple zelf, maar daarvoor heeft het bedrijf wel werkgeheugen nodig. Daar zit volgens geruchten het probleem, want de vraag naar werkgeheugen is op dit moment heel hoog. Er is een tekort aan DRAM, waardoor veel processors bij Apple nog liggen te wachten op werkgeheugen.

Tekort aan werkgeheugen

Het tekort aan werkgeheugen wordt veroorzaakt door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Er komen steeds meer datacentra met krachtige servers bij, waarvoor enorme hoeveelheden geheugen nodig zijn. Op dit moment kunnen geheugenfabrikanten die hoge vraag niet aan. Dat heeft als gevolg dat de voorraad van werkgeheugen schaars is en de prijzen van geheugenchips enorm zijn gestegen.

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Deze gevolgen treffen ook Apple, zo was het bedrijf vorige maand genoodzaakt om bij veel producten prijsverhogingen door te voeren. Daar blijft het niet bij, want de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden vermoedelijk ook duurder door het tekort aan geheugenchips. Daarnaast ligt de productie van de A20 Pro-chip volgens geruchten dus niet op schema, met een hele beperkte voorraad van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max als gevolg.

Release van de iPhone 18 Pro (Max)

Wil je de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max halen? Het is dan verstandig om niet te lang te wachten, want de levertijden kunnen na de release snel oplopen. Dat is vrijwel ieder jaar het geval bij de Pro-modellen, maar de verwachtingen zijn dat de levertijden bij de iPhone 18 Pro (Max) nóg langer wordt door de beperkte voorraad. Zeker als je een specifieke uitvoering of kleur wilt is het aan te raden om er snel bij te zijn.

Apple brengt dit jaar geen reguliere iPhone 18 uit, die volgt pas in 2027 samen met de iPhone 18e. De vraag naar de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max is daardoor vermoedelijk nog hoger dan bijvoorbeeld bij de iPhone 17 Pro (Max) het geval was. We hoeven niet lang meer te wachten, want de nieuwe Pro-modellen verschijnen begin september. Wil je niks missen van de release van de iPhone 18 Pro (Max)? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!