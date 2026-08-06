3 zaken waar je tegenaan loopt ná het kopen van een thuisbatterij

Ben je van plan om een thuisbatterij te kopen of heb je er net een aangeschaft? Dit zijn drie zaken waar je tegenaan loopt met een thuisbatterij!

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Thuisbatterijen steeds populairder

Ben jij op zoek naar een manier om verstandiger om te gaan met je elektriciteitskosten? In dat geval kom je al snel uit bij het aanschaffen van een thuisbatterij. Met een thuisbatterij sla je overtollige zonnestroom op, die je in de avond gratis kunt gebruiken. Veel thuisbatterijen hoef je simpelweg alleen maar in het stopcontact te steken, vervolgens kun je aan de slag met het apparaat. Toch komt er na de installatie meer bij kijken dan alleen de batterij aanzetten en de bijbehorende app downloaden.

De plaatsing van de accu verdient bijvoorbeeld extra aandacht. Vervolgens moet je bepalen wat de software precies met je stroom doet. In bepaalde gevallen moet je het systeem bovendien officieel registreren. Met de onderstaande aandachtspunten voorkom je vervelende verrassingen. Wij vertellen waar je op moet letten voor én na het aanschaffen van een thuisbatterij!

Eerste stap: thuisbatterij aanschaffen

Heb jij nog geen thuisbatterij in huis? Dan moet je eerst op zoek naar het toestel dat het beste bij je verbruik en voorkeuren past. Thuisbatterijen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en formaten. Sommige modellen zijn vooral bedoeld om zonnestroom op te slaan. Andere batterijen kunnen automatisch stroom inkopen wanneer de elektriciteitsprijs laag is. Met een dynamisch energiecontract laadt de accu dan bijvoorbeeld tijdens goedkope uren op. De opgeslagen energie wordt later gebruikt wanneer stroom duurder is.

Welke thuisbatterij het beste bij je past, hangt onder meer af van je energiecontract en je stroomverbruik. De opbrengst van je zonnepanelen speelt eveneens een belangrijke rol. Kijk daarom niet alleen naar de capaciteit van de batterij, maar controleer ook welke functies de software ondersteunt. Vraag vooraf wie verantwoordelijk is voor onderhoud en hoe eventuele storingen worden opgelost. Een slimme thuisbatterij blijft tenslotte afhankelijk van goed werkende software en de bijbehorende service. Bespaar daarom niet op een thuisbatterij, maar kies voor een betrouwbaar merk. Dit zijn bekende merken die thuisbatterijen leveren:

Na de aankoop van een thuisbatterij

Het aanschaffen van een thuisbatterij is vaak een grote aankoop, dus er gaat wat tijd zitten in het kiezen van het juiste model. Heb je een thuisbatterij gekozen? Dan ben je nog niet klaar, want er is een aantal zaken waarop je moet letten na het kopen van een thuisbatterij. Alleen dan haal je het maximale uit de thuisbatterij en blijft het apparaat veilig om te gebruiken. Wij zetten de drie belangrijkste punten voor je onder elkaar!

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1. Brandveiligheid

Een thuisbatterij bevat veel energie en moet daarom op een geschikte plek worden geïnstalleerd. Kies bij voorkeur een droge ruimte waar voldoende ventilatie aanwezig is. De temperatuur mag daar niet te sterk wisselen. Plaats de accu niet in een vluchtroute of onder een trap. Houd rondom het systeem genoeg ruimte vrij, zodat de warmte kan ontsnappen. Zet de batterij op een stevige ondergrond die niet gemakkelijk brandt. Een werkende rookmelder in dezelfde ruimte zorgt voor extra veiligheid.

Controleer daarnaast of de accu bereikbaar blijft wanneer er een storing ontstaat. Het is verstandig om de plaatsing door te geven aan je verzekeraar, omdat er aanvullende voorwaarden kunnen gelden. Sluit een stekkerbatterij altijd rechtstreeks aan op een geaard stopcontact en gebruik geen verlengsnoer. Het is ook van belang om het ontlaadvermogen niet te hoog in te stellen, vaak zie je in de applicatie van de thuisbatterij wat het maximale toegestane vermogen is.

2. Kies de juiste instellingen

Na de installatie bepaal je waarvoor de batterij wordt gebruikt. Je kunt het systeem zo instellen dat zoveel mogelijk zelf opgewekte zonnestroom wordt bewaard. De batterij laadt dan overdag op. Zodra de zonnepanelen minder produceren, gebruikt je woning de opgeslagen energie. Hierdoor verbruik je een groter deel van je zonnestroom zelf en voorkom je hoge terugleverkosten. Dat komt ook van pas als de salderingsregeling stopt in 2027.

Een andere mogelijkheid is laden op basis van dynamische stroomprijzen. De batterij koopt dan elektriciteit in tijdens goedkope uren en gebruikt deze later. Controleer regelmatig in de app of deze aanpak werkelijk voordeel oplevert. Tijdens het laden gaat namelijk een deel van de energie verloren. Sommige aanbieders rekenen daarnaast abonnementskosten voor de slimme software. Bij iedere thuisbatterij geldt: kijk goed welke opties je hebt en welke instellingen het beste bij jouw situatie passen. Laat je eventueel adviseren door de klantenservice van het merk waar je de thuisbatterij hebt gehaald.

3. Registreer je thuisbatterij

Een thuisbatterij met een vermogen van 0,8 kWh of meer moet in Nederland worden geregistreerd via Energieleveren.nl. Door deze registratie weet de netbeheerder waar batterijsystemen zijn geplaatst. De beheerder krijgt zo beter inzicht in de hoeveelheid stroom die lokaal kan worden opgeslagen of teruggeleverd. Controleer daarom goed wat het vermogen van je thuisbatterij is, want die is in de meeste gevallen hoger dan 0,8 kWh.

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Sommige installateurs regelen de registratie voor je, maar ga daar niet automatisch van uit. Vraag altijd om een bevestiging en controleer of de gegevens kloppen. Je hebt in ieder geval informatie nodig over het vermogen en de opslagcapaciteit. Daarnaast worden gegevens over de omvormer en de datum van ingebruikname gevraagd. Bewaar de factuur en de garantievoorwaarden op een vaste plek. Noteer eveneens de serienummers, zodat je die eenvoudig kunt vinden.

Meer over thuisbatterijen

Het is na het aanschaffen van een thuisbatterij belangrijk om goed na te denken over zaken als brandveiligheid en het kiezen van de juiste instellingen. Dit zijn de belangrijkste zaken, maar bij een thuisbatterij komt nog veel meer kijken. Zo kun je een tweede thuisbatterij aanschaffen, als blijkt dat een toestel niet over genoeg vermogen beschikt voor je huishouden. Hoe gemakkelijk het toevoegen van een tweede thuisbatterij is hangt af van het model dat je hebt gekozen.

Thuisbatterijen zijn enorm gemakkelijk om aan te sluiten, maar hebben meer aandacht nodig als je het maximale uit het apparaat wilt halen. Zeker nu de salderingsregeling stopt in 2027 is het belangrijk om je goed te verdiepen in alle functies van de thuisbatterij, zodat je het geld er zoveel mogelijk uit haalt. Ben je benieuwd welke thuisbatterijen er allemaal zijn? Bekijk hier welke opties je in Nederland en België hebt: