iPhone 17 vs iPhone Air: zó klein zijn de prijsverschillen na een jaar

De iPhone Air was direct na de introductie een stuk duurder dan de iPhone 17, maar dat verschil is na een jaar toch wel behoorlijk veranderd.

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iPhone 17 vs iPhone Air

Twijfel je tussen de iPhone 17 en de iPhone Air? Dan is de keuze een jaar na de release een stuk lastiger geworden. Waar de Air bij de introductie nog honderden euro’s duurder was, is dat prijsverschil inmiddels vrijwel verdwenen. Sterker nog: op dit moment is de iPhone Air zelfs goedkoper te krijgen dan de iPhone 17. Bij Apple betaalde je bij de lancering nog 969 euro voor de iPhone 17 en 1229 euro voor de iPhone Air. Inmiddels zijn de prijzen flink gedaald.

De iPhone 17 is verkrijgbaar vanaf € 865,-. In combinatie met een abonnement ben je vaak zelfs nog goedkoper uit.

De iPhone Air koop je nu zelfs al vanaf € 874,-. Daarmee is de Air op dit moment ineens de voordeligste keuze, terwijl je op een aantal punten juist méér krijgt. En ook hier kun je in combinatie met een abonnement nog meer besparen.

iPhone Air is stijlvoller

Het grootste verschil zie je direct aan het ontwerp. De iPhone Air is met een dikte van slechts 5,6 millimeter veel dunner dan de 8 millimeter dikke iPhone 17. Ondanks het grotere 6,5-inch scherm is de Air bovendien lichter.

Dit komt doordat Apple de Air heeft voorzien van een titanium frame, dat niet alleen lichter maar ook sterker is. De iPhone 17 heeft een aluminium behuizing. Ook beschikt de Air aan de achterkant over Ceramic Shield. Daardoor voelt de Air duidelijk veel meer aan als een premium toestel vergeleken met de iPhone 17.

iPhone Air is krachtiger

Ook onder de motorkap heeft de Air een streepje voor. De smartphone draait op de A19 Pro-chip met 12 GB werkgeheugen. De iPhone 17 moet het doen met de A19-chip en 8 GB werkgeheugen. Bovendien is de Air verkrijgbaar met maximaal 1 TB opslag, een optie die bij de iPhone 17 ontbreekt.

Het scherm van de Air iets groter, maar verder zijn de verschillen klein. Beide toestellen hebben een always-on-display, een maximale helderheid van 3000 nits en dezelfde antireflectiecoating.

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iPhone 17 heeft ook voordelen

Toch scoort de iPhone 17 op twee belangrijke onderdelen juist beter. Zo beschikt de iPhone 17 over een extra 48-megapixel ultragroothoekcamera. De Air moet het doen met één 48-megapixel hoofdcamera. Maak je graag landschapsfoto’s of wil je meer flexibiliteit tijdens het fotograferen, dan is de iPhone 17 dus de betere keuze.

Ook de batterij gaat iets langer mee. Dankzij de grotere accu kun je volgens Apple tot 30 uur video’s afspelen. Bij de iPhone Air is dat 27 uur. In de praktijk kom je met beide toestellen moeiteloos een dag door, maar intensieve gebruikers hebben met de iPhone 17 net iets meer marge.

Conclusie: iPhone 17 vs iPhone Air (na een jaar)

Een jaar geleden was de keuze eenvoudig. De iPhone Air kostte aanzienlijk meer, waardoor de iPhone 17 voor de meeste mensen logischer was. Inmiddels is dat dus compleet veranderd. Voor minder geld krijg je met de iPhone Air een dunner ontwerp, een titanium behuizing, een krachtigere A19 Pro-chip, meer werkgeheugen en de mogelijkheid om te kiezen voor 1 TB opslag. Alleen als je een ultragroothoekcamera of een iets langere batterijduur belangrijker vindt, is de iPhone 17 nog de beste koop.

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