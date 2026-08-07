3 handige iPhone-tips voor iedereen die de app Signal gebruikt

Signal is het populairste alternatief voor WhatsApp en staat bekend om zijn privacy – met deze handige iPhone-tips haal je er nog meer uit.

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3 handige iPhone-tips voor Signal

Gebruik je Signal nog niet zo lang dan ken je de functies die we in deze iPhone-tips beschrijven vast nog niet. Doe er je voordeel mee!

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1. Verberg je IP-adres tijdens gesprekken

Gebruik je Signal regelmatig om te bellen? Dan is het een goed idee om de optie ‘Alle oproepen omleiden’ in te schakelen. Normaal gesproken probeert Signal een directe verbinding tussen jou en je gesprekspartner te maken. Dat zorgt voor de beste geluidskwaliteit, maar het betekent ook dat je IP-adres zichtbaar kan zijn voor de andere deelnemer.

Door gesprekken altijd via de servers van Signal te laten verlopen, blijft je IP-adres verborgen. Dat stel je als volgt in:

Open de app Signal; Tik linksboven op je naam en kies voor ‘Instellingen’; Tik op ‘Privacy’ en dan beneden op ‘Geavanceerd’; Schakel de optie ‘Alle oproepen omleiden’ in.

De gesprekskwaliteit is hierdoor wel iets lagern, maar je privacy wordt beter beschermd.

2. Vergrendel Signal met Face ID

Je iPhone is waarschijnlijk al beveiligd met Face ID, maar wist je dat je Signal ook afzonderlijk kunt vergrendelen? Dat doe je als volgt:

Open de app Signal;

Tik linksboven op je naam en kies voor ‘Instellingen’;

Tik op ‘Privacy’ en schakel de optie ‘Appvergrendeling’ in.

Dit is vooral handig als je je iPhone wel eens uitleent of als iemand anders tijdelijk toegang heeft tot je ontgrendelde toestel. Je gesprekken blijven dan alsnog veilig afgeschermd.

3. Verstuur foto’s zonder kwaliteitsverlies

Stuur je regelmatig foto’s of video’s via Signal? Dan hoef je niet altijd genoegen te nemen met gecomprimeerde bestanden. Je kunt de mediakwaliteit nog voor het versturen aanpassen van ‘Standaard’ naar ‘Hoog’.

Tik daarvoor gewoon op het tweede icoontje van rechts en dan op ‘Hoog’. Zo blijven foto’s scherper en worden video’s minder sterk gecomprimeerd dan bij een standaardverzending. Dat is ideaal als je vakantiefoto’s, documenten of andere belangrijke bestanden deelt.

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