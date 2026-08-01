Deze grote iPhone is plots een stuk goedkoper geworden

Loopt je abonnement bijna af en ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan is dit een uitstekend moment om over te stappen. Dankzij een flinke prijsdaling profiteer je nu van een scherpe deal op dit grote toestel. Hieronder zetten we de beste aanbieding voor je op een rij.

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Dit toestel heb je nu al in huis vanaf 763 euro

De iPhone 16 Plus levert sterke prestaties, is uitgerust met een groot 6,7-inch display en een uitstekende camera, waarmee je eenvoudig scherpe foto’s en video’s maakt. Ideaal als je een high-end smartphone wilt zonder de volle prijs te betalen. Met de snelle A18-chip en lange batterijduur kun je bovendien de hele dag rekenen op soepele prestaties en gebruiksgemak.

Wil je het toestel zo voordelig mogelijk scoren? In combinatie met een abonnement van Vodafone of KPN haal je de iPhone 16 Plus al in huis vanaf 864 euro. Kies je liever voor Odido, dan betaal je momenteel 876 euro voor het toestel.

Overweeg je om je mobiele abonnement en internet bij dezelfde provider onder te brengen? Dat kan zeker slim zijn. Vaak krijg je dan extra voordelen, zoals korting op je abonnement, meer data of exclusieve deals. Zo bespaar je eenvoudig op je maandelijkse kosten en haal je meer uit je bundel.

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iPhone 16 Plus met onbeperkt internet: al vanaf 763 euro

Zoek je een nieuwe smartphone met abonnement? Dan is dit een uitstekend moment om de iPhone 16 Plus te overwegen. Bij Belsimpel is dit toestel momenteel een stuk voordeliger in combinatie met een Odido-abonnement: je betaalt 763 euro voor de iPhone, wat neerkomt op een besparing van 196 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs.

De iPhone 16 Plus met 128 GB opslag heeft een adviesprijs van 1119 euro, maar bij Bol kun je het toestel momenteel al een stuk goedkoper krijgen, je haalt hem nu in huis vanaf 959 euro, afhankelijk van de kleur die je kiest.

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iPhone 16 Plus bij webwinkels: al vanaf 763 euro

Gebruik je veel data en bel je regelmatig? Dan is een abonnement via aanbieders als Belsimpel of Mobiel.nl vaak de voordeligste keuze. Bij een grotere databundel profiteer je doorgaans van een flinke toestelkorting, waardoor je onderaan de streep minder betaalt voor jouw nieuwe iPhone. Daarnaast ontvang je bij veel providers momenteel drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+, wat de deal nóg aantrekkelijker maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 Plus bij Belsimpel al aanschaffen voor 763 euro . Daarmee bespaar je maar liefst 196 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 Plus bij Belsimpel al aanschaffen . Daarmee bespaar je maar liefst 196 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel; KPN: heb je liever een KPN-abonnement? Dan betaal je bij Belsimpel 792 euro voor de iPhone 16 Plus. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement;

heb je liever een KPN-abonnement? Dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 16 Plus. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement; Vodafone: combineer je bij Belsimpel de iPhone 16 Plus met een Vodafone-abonnement, dan betaal je voor het toestel 805 euro. Ook hier profiteer je van extra voordelen: bundel je abonnement met Ziggo-internet of -tv, dan krijg je tot 10 euro korting per maand én extra MB’s in je databundel.

iPhone 16 Plus met 10GB: al vanaf 799 euro

Ga je liever voor een kleiner abonnement, bijvoorbeeld met 10 GB data? Ook dan profiteer je van een scherpe aanbieding. De voordeligste deal vind je momenteel bij Belsimpel: daar bestel je de iPhone 16 Plus in combinatie met een Lebara-abonnement van 10 GB al vanaf 799 euro. Bovendien betaal je de eerste zes maanden slechts 4 euro per maand, waardoor je flink bespaart op de totale abonnementskosten.

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