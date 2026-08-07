Apple brengt 3 belangrijke updates uit: installeer ze zo snel mogelijk

Apple heeft drie belangrijke updates uitgebracht, die je om veiligheidsredenen zo snel mogelijk moet installeren. Om deze updates gaat het!

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Updaten maar! Apple heeft drie nieuwe softwareversies tegelijk uitgebracht voor de Mac. Het gaat om kleine tussentijdse updates, waarmee Apple belangrijke verbeteringen in de beveiliging van je Mac doorvoert. Er komen dus geen nieuwe functies naar de Mac, in plaats daarvan focust Apple op het oplossen van softwarefouten. Om deze drie updates van Apple gaat het:

macOS Sonoma 14.8.9;

macOS Sequoia 15.7.9;

macOS Tahoe 26.6.1.

Apple heeft dus drie nieuwe softwareversies op hetzelfde moment uitgebracht, waardoor veel Macs nu kunnen updaten. Het is opvallend dat Apple deze updates nu heeft uitgebracht, omdat macOS 26.6 pas net beschikbaar is. Het bedrijf heeft de nieuwe testversie van macOS 27 bovendien nog niet uitgebracht, mogelijk door de problemen die in de tussentijdse updates worden opgelost. Wacht daarom niet te lang met het installeren van één van de drie updates op je Mac, want het gaat om een belangrijk beveiligingsprobleem.

Schermdeling op Mac kwetsbaar

Heb jij een Mac die draait op macOS Tahoe? Of een oudere Mac die nog een versie van macOS Sonoma of macOS Sequoia heeft? Dan moet je nu actie ondernemen, want Apple heeft bekendgemaakt welke problemen worden opgelost in de drie updates. In de nieuwe softwareversies is een ernstig beveiligingslek in Schermdeling op de Mac opgelost. Door een softwarefout kon iemand op hetzelfde netwerk in bepaalde gevallen toegang krijgen tot Schermdeling zonder geldige inloggegevens.

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Met Schermdeling kun je andere gebruikers mee laten kijken op je scherm, mits je daar zelf toestemming voor geeft. Door de softwarefout op de Mac was die toestemming niet altijd nodig, waardoor Schermdeling niet veilig was. Gebruikers die misbruik maakten van het beveiligingslek konden zonder toestemming toegang krijgen tot Schermdeling. Zo konden ze meekijken op het scherm van een Mac en zelfs handelingen uitvoeren. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat het lek actief is misbruikt, maar het is wel verstandig om je Mac zo snel mogelijk bij te werken.

Apple heeft het beveiligingsprobleem voor de Mac inmiddels gepubliceerd, waardoor het nu algemeen bekend is dat Schermtijd kwetsbaar is in eerdere softwareversies. De kans dat criminelen misbruik proberen te maken van deze softwarefout is daardoor groter, dus werk je Mac zo snel mogelijk bij. De drie updates van Apple zijn nu beschikbaar voor alle gebruikers, het is afhankelijk van je Mac welke softwareversie je kunt installeren.

Je vindt de update van Apple op je Mac onder ‘Systeeminstellingen > Algemeen > Software-update’. Verschijnt daar een nieuwe softwareversie? Installeer die dan zo snel mogelijk, zodat de beveiliging van je Mac weer op orde is. Volgende maand verschijnen nog meer updates, want dan staan macOS 26.7 en macOS 27 op de planning. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!