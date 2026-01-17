Nieuwe vorm van oplichting via iDeal (iPhone-nieuws #3)

Pas op als je vaak via iDEAL betaalt, want er is een nieuwe oplichtingstruc. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

De overstap van iDEAL naar Wero is officieel van start! Voor veel Nederlanders is iDEAL al járen dé standaard voor online betalen, maar daar komt binnenkort verandering in: iDEAL maakt geleidelijk plaats voor Wero.

Criminelen proberen misbruik te maken van de overgang naar Wero en worden de komende tijd vermoedelijk steeds actiever. Zo sturen oplichters regelmatig tekstberichten of mails rond, die over de transitie van iDeal naar Wero gaan.

Het is alweer even geleden dat Apple iOS 26 uitbracht. In september 2025 kwam de grootste update in jaren naar de iPhone, met een nieuwe interface en veel nieuwe functies. Apple introduceerde toen Liquid Glass in iOS 26, waardoor veel elementen doorzichtig zijn en van glas lijken. Toch stappen veel gebruikers niet over naar iOS 26.

Dit jaar heeft Apple veel nieuwe producten op de planning staan. Je moet dan denken aan nieuwe MacBooks, iPads en iPhones. Dit jaar komen er volgens geruchten vier nieuwe iPhones. Maar dit zijn waarschijnlijk niet de vier iPhones die je denkt.

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! In de nieuwe softwareversie voegt Spotify een functie toe, die al langer beschikbaar is op de desktop- en webversie van de muziekdienst. Luisteractiviteit toont voortaan naar welke muziek je luistert op Spotify. Op die manier zien je vrienden precies welke nummers en artiesten je op ieder moment afspeelt. Let dus goed op, want Spotify verraadt zo je muzieksmaak zonder dat je het doorhebt.

De betaalbare iPhone 16e werd vorig jaar al behoorlijk populair. Het is dan ook geen verrassing dat Apple dit jaar opnieuw met een betaalbare iPhone komt: de iPhone 17e. Maar welke nieuwe functies gaat deze nieuwe variant van de iPhone krijgen? En waar gaat Apple op besparen? Dit is wat we nu al weten!

Wanneer je geen YouTube Premium hebt is het kijken van YouTube ontzettend vervelend geworden. Vrijwel elke video zit tjokvol irritante reclameblokken die je niet kunt skippen. Maar ja, de prijzen van YouTube Premium liegen er niet om. Dus een betaald account nemen wil je ook weer niet. Maar er is een manier om gratis te kijken, zónder irritante reclame!

De Google Maps-functie die Waze gaat krijgen is ondersteuning voor verkeerslichten en stopborden. Deze functie helpt Google Maps-gebruikers al meer dan drie jaar om te anticiperen op komende afslagen, maar het lijkt erop dat Waze eindelijk een inhaalslag maakt. Volgens berichten zou Waze de functie momenteel testen in Israël, waar de app oorspronkelijk is opgericht.

De grotere prijsstijging van de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max wordt met name veroorzaakt door een onderdeel dat flink duurder is geworden. En dat onderdeel is het werkgeheugen. De reden hiervoor is de grote vraag van datacenters. Die groeien enorm en hebben steeds meer werkgeheugen nodig voor Kunstmatige Intelligentie. De vraag is daar zo groot dat er tekorten ontstaan bij de productie van smartphones.

Word je regelmatig gebeld door onbekende nummers? In dat geval heb je mogelijk te maken met oplichters. Criminelen bellen naar willekeurige nummers om gegevens en geld te stelen. Pas daarom goed op als je een telefoonoproep binnenkrijgt van een onbekend nummer, want je kunt bepaalde uitspraken dan beter niet doen.

