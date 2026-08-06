Google Maps heeft een nieuwe functie (en die bespaart je veel tijd)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
6 augustus 2026, 13:01
2 min leestijd
Google Maps heeft een nieuwe functie (en die bespaart je veel tijd)

Een restaurant of hotel uitzoeken kan veel tijd kosten. Een nieuwe functie in Google Maps maakt dat een stuk makkelijker.

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Google Maps heeft een nieuwe functie (en die bespaart je veel tijd)

Een restaurant uitkiezen en door honderden reviews te moeten bladeren kost behoorlijk veel tijd. Google Maps heeft daar nu een oplossing voor en komt met een handige AI-samenvatting.

maps-functie

Reviews lezen zonder eindeloos scrollen

Wanneer je in Google Maps een restaurant, hotel of andere plek opent, zie je vaak tientallen of zelfs duizenden opmerkingen. De ene bezoeker vindt het eten heerlijk, terwijl iemand anders vooral klaagt over de drukte.

Om snel erachter te komen wat mensen van een plek vinden, maakt Google Maps nu een korte samenvatting. De app gebruikt hiervoor Gemini, de slimme assistent van Google. Deze AI bekijkt reviews en andere informatie op internet en haalt daar de belangrijkste punten uit.

Zo kan Maps je bijvoorbeeld vertellen dat je vooraf moet reserveren, dat parkeren lastig is of dat een restaurant een prima menu heeft. Je hoeft daardoor niet meer alle opmerkingen één voor één te lezen.

check voor vertrek

Google noemt deze samenvatting ‘Een check voor vertrek’. Je vindt de nieuwe functie door een locatie te openen in Google Maps en iets naar beneden te scrollen.

Handig, maar controleer belangrijke zaken altijd nog even

Deze samenvatting kan je flink wat tijd besparen. Vooral wanneer een bedrijf veel reviews heeft, zie je binnen een paar seconden wat vorige bezoekers van hun bezoek vonden.

Toch is het slim om belangrijke informatie zelf nog even te controleren. Een AI kan namelijk fouten maken of een opmerking verkeerd begrijpen. Wil je bijvoorbeeld zeker weten dat een restaurant ook (goede) vegetarische gerechten heeft? Check dan snel een paar recente reviews en bekijk de website van het restaurant.

De functie wordt stap voor stap beschikbaar gemaakt. Het is daarom mogelijk dat je de samenvattingen nog niet bij iedere plek of op iedere iPhone ziet.

AI-samenvattingen van Google Maps uitzetten

Helaas heeft Google Maps op dit moment geen knop waarmee je de samenvattingen uitschakelt. Ook in de instellingen van de app staat geen aparte schakelaar voor deze functie.

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