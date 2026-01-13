Nieuwe Spotify-functie verraadt naar welke muziek je luistert – zo voorkom je dat

Opgelet als je Spotify gebruikt! Een nieuwe Spotify-functie verraadt aan al je vrienden naar welke muziek je luistert. Zo voorkom je dat.

Nieuwe Spotify-functie

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! In de nieuwe softwareversie voegt Spotify een functie toe, die al langer beschikbaar is op de desktop- en webversie van de muziekdienst. Luisteractiviteit toont voortaan naar welke muziek je luistert op Spotify. Op die manier zien je vrienden precies welke nummers en artiesten je op ieder moment afspeelt. Let dus goed op, want Spotify verraadt zo je muzieksmaak zonder dat je het doorhebt.

Luisteractiviteit toont ook naar welke muziek je vrienden luisteren, zodat je eenvoudig nieuwe nummers en artiesten kunt ontdekken. Toch betekent de nieuwe functie niet voor iedereen goed nieuws, omdat je jouw muzieksmaak misschien liever verbergt voor vrienden. In dat geval is het ook mogelijk om luisteractiviteit voor bepaalde vrienden te verbergen of zelfs helemaal uit te schakelen. Zo doe je dat!

Luisteractiviteit verbergen

Luisteractiviteit in de applicatie van Spotify is alleen zichtbaar voor vrienden en familie, waarmee je een privégesprek in de app hebt. Luister je even niet naar muziek in Spotify? In dat geval wordt je laatst beluisterde nummer getoond. Met de nieuwe Spotify-functie zie je beter naar welke muziek iedereen luistert, maar alleen als je dat zelf wilt. Luisteractiviteit uitschakelen is de beste optie als je jouw muzieksmaak liever privé houdt. Zo schakel je de functie uit:

Open ‘Spotify’ op je smartphone; Ga naar het tabblad ‘Home’; Tik op je profielfoto linksboven; Ga naar ‘Instellingen en privacy’; Kies voor ‘Privacy en sociaal’; Zet de schakelaar achter ‘Luisteractiviteit’ uit.

Wil je jouw luisteractiviteit wél delen met bepaalde contacten? In dat geval kun je de functie ook per gesprek in Spotify in- of uitschakelen. Ga daarvoor opnieuw naar ‘Instellingen en privacy > Privacy en sociaal’ en zet de schakelaar achter ‘Luisteractiviteit’ aan. Tik op ‘Wie je activiteit kan zien’ om te selecteren welke vrienden kunnen zien naar welke muziek je luistert. Zo bepaal je zelf voor wie de nieuwe Spotify-functie met je recente muziek zichtbaar is.

Meer over Spotify

Luisteractiviteit in Spotify is een handige toevoeging, maar alleen voor gebruikers die niks te verbergen hebben wat betreft hun muzieksmaak. De nieuwe Spotify-functie verraadt overigens niet alleen welke muziek je afspeelt, andere gebruikers kunnen ook zien aan welke Jams je meedoet. Zij kunnen via luisteractiviteit reageren op de Jam en vragen om eraan mee te doen. Wil je dat niet? Schakel de nieuwe Spotify-functie dan direct uit.

Spotify biedt daarnaast de mogelijkheid om je luisteractiviteit tijdelijk te verbergen. Schakel daarvoor onder ‘Instellingen en privacy > Privacy en sociaal’ de functie ‘Privésessie’ aan. Met deze instelling wordt je luisteractiviteit gedurende zes uur verborgen voor alle gebruikers, zodat je kunt luisteren wat je wilt. Let wel op, want na zes uur schakelt luisteractiviteit automatisch in. Vond je deze tip handig? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste Spotify-functies!