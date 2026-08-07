Met iPadOS 27 komt er een hoop nieuws naar je iPad. Deze drie functies ga je waarschijnlijk het vaakst gebruiken!

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Deze 3 nieuwe functies van iPadOS 27 ga je véél gebruiken op je iPad

iPadOS 27 komt eraan en Apple stopt de update vol met nieuwe features. Sommige daarvan zijn vooral leuk om even te proberen, maar andere ga je waarschijnlijk iedere dag gebruiken. Dit zijn de drie beste verbeteringen.

1. De menubalk blijft voortaan gewoon staan

Gebruik je jouw iPad vaak met een toetsenbord en trackpad? Dan wordt iPadOS 27 weer een stukje handiger met de volgende nieuwe functies. Je kunt de menubalk (als je dat wilt) altijd bovenaan het scherm laten staan.

Nu moet je nog naar beneden vegen of de aanwijzer naar de bovenkant bewegen om de balk te zien. In iPadOS 27 kun je via de instellingen aangeven dat hij niet meer automatisch verdwijnt. Dat lijkt misschien een kleine verandering, maar als je veel met vensters en verschillende apps werkt, is het een welkome aanvulling.

2. Je iPad voelt een stuk sneller

De tweede verbetering zie je niet meteen, maar voel je waarschijnlijk wel. Apple heeft iPadOS 27 op allerlei plekken sneller gemaakt. Bestanden openen (en kopiëren) en het starten van apps kan volgens Apple tot vijf keer sneller gaan. Ook bestanden versturen via AirDrop moet soepeler aanvoelen.

Dat klinkt misschien minder spannend dan een nieuwe functie, maar juist dit soort verbeteringen zijn fijn. Je gebruikt ze namelijk de hele dag zonder dat je erbij nadenkt.

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3. Foto’s achteraf veel slimmer aanpassen

Ook de Foto’s-app krijgt een flinke upgrade. Met de functie ‘Herkader’ pas je de compositie van een bestaande foto achteraf aan of breid je het beeld automatisch uit met behulp van AI. Staat iemand nét niet lekker in beeld? Dan kun je de compositie achteraf veranderen.

Met ‘Breid uit’ kan Apple Intelligence een foto bovendien groter maken door extra beeld rond de bestaande foto toe te voegen. En ‘Ruim Op’ wordt ook beter, want daarmee kun je voortaan ook grotere ongewenste objecten uit een foto verwijderen.

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iPadOS 27: zo blijf altijd op de hoogte!

iPadOS 27 verschijnt volgens Apple dit najaar in september. Maar je kunt de publieke bèta nu al op je iPad installeren.

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