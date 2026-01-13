iPhone 17 Pro: nu tot €575 inruilvoordeel!

Bekijk actie

Goedkopere iPhone 17e komt binnenkort: dit is de verwachte prijs

Maurice Snijders
Maurice Snijders
13 januari 2026, 16:46
2 min leestijd
Goedkopere iPhone 17e komt binnenkort: dit is de verwachte prijs

De iPhone 16e verscheen op 20 februari 2025 en opvolger iPhone 17e komt dit jaar rond dezelfde periode – dit is de prijs die we verwachten.

Lees verder na de advertentie.

De iPhone 17e komt binnenkort voor deze prijs

De betaalbare iPhone 16e werd vorig jaar al behoorlijk populair. Het is dan ook geen verrassing dat Apple dit jaar opnieuw met een betaalbare iPhone komt: de iPhone 17e. Dit is wat we er tot nu toe over weten!

MagSafe

Het grootste gemis van de iPhone 16e is ongetwijfeld MagSafe. Je kunt het toestel weliswaar draadloos opladen, maar vastklikken op de juiste plek is er niet bij. Die ergernis lost Apple op met de iPhone 17e, want die krijgt naar verwachten wel MagSafe. Draadloos opladen gaat dankzij MagSafe van 7,5 watt naar 15 watt, dus dat gaat een stuk sneller. Ook kun je dankzij MagSafe heel wat meer accessoires gebruiken.

17e prijs
iPhone 15.

Dynamic Island

Iets anders wat op de iPhone 16e ontbreekt, is het Dynamic Island. De iPhone 16e had namelijk nog een ‘ouderwetse’ notch boven in het scherm. Dat is met de komst van de iPhone 17e, die vermoedelijk de behuizing van de iPhone 15 krijgt, ook verleden tijd. De iPhone 17e krijgt namelijk wel een Dynamic Island en oogt daardoor een stuk moderner.

Center Stage selfiecamera

De selfiecamera van de iPhone 17 en iPhone 17 Pro (Max) heeft een upgrade gekregen met Center Stage (ook wel Middelpunt). Hierdoor blijf je gemakkelijker automatisch in beeld en hoef je je iPhone niet meer te draaien voor een horizontale foto. Deze selfiecamera komt naar verluidt ook naar de iPhone 17e.

A19-chip

Zoals gebruikelijk krijgt een nieuwe iPhone ook een nieuwe chip. De iPhone 16e draait op een A18-chip. Dat is een razendsnelle chip, zeker voor zo’n relatief goedkope iPhone. Toch doet Apple er met de iPhone 17e weer een schepje bovenop, want die krijgt namelijk een A19-chip.

Prijs en release iPhone 17e

Zoals gezegd verwachten we de iPhone 17e ongeveer een jaar na de lancering van de iPhone 16e, dus dat is rond 20 februari – daarbij verwachten we ook een vergelijkbare prijs: 719 euro.

De iPhone 17e wordt dus een stuk goedkoper dan de iPhone 17 (bij Apple vanaf 969 euro). Dat betekent dat je bij de iPhone 17e wat concessies moet doen vergeleken bij de iPhone 17. Wil je dat niet? Ga dan gewoon voor de iPhone 17. Die is inmiddels ook al goedkoper te krijgen (momenteel vanaf € 893,95). We hebben hieronder de beste deals al voor je klaargezet!

Apple iPhone 17 deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 17

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 34,50 p/m

Eenmalig toestel € 168,00

Gemiddeld p/m: € 41,94

Bekijk bij Hollandsnieuwe
Hollandsnieuwe

Apple iPhone 17

200 min en 200 sms

4000MB (5G)

2 jaar

€ 42,00 p/m

Eenmalig toestel € 15,00

Gemiddeld p/m: € 42,83

Bekijk bij Belsimpel
Ben

Apple iPhone 17

150 min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 45,00 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 45,21

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone
Vergelijk alle Apple iPhone 17 abonnementen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple iPhone 17e

Bekijk ook

Line-up van de iPhones in 2026: deze toestellen kun je verwachten

Line-up van de iPhones in 2026: deze toestellen kun je verwachten

12 januari 2026

Deze 3 features komen naar de iPhone 17e (en dit is de verwachte prijs)

Deze 3 features komen naar de iPhone 17e (en dit is de verwachte prijs)

8 januari 2026

Deze nieuwe producten brengt Apple uit in 2026 (en het zijn er véél)

Deze nieuwe producten brengt Apple uit in 2026 (en het zijn er véél)

6 januari 2026

Deze veelgebruikte functie komt eindelijk naar de volgende iPhone

Deze veelgebruikte functie komt eindelijk naar de volgende iPhone

17 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren