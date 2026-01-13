Goedkopere iPhone 17e komt binnenkort: dit is de verwachte prijs

De iPhone 16e verscheen op 20 februari 2025 en opvolger iPhone 17e komt dit jaar rond dezelfde periode – dit is de prijs die we verwachten.

De iPhone 17e komt binnenkort voor deze prijs

De betaalbare iPhone 16e werd vorig jaar al behoorlijk populair. Het is dan ook geen verrassing dat Apple dit jaar opnieuw met een betaalbare iPhone komt: de iPhone 17e. Dit is wat we er tot nu toe over weten!

MagSafe

Het grootste gemis van de iPhone 16e is ongetwijfeld MagSafe. Je kunt het toestel weliswaar draadloos opladen, maar vastklikken op de juiste plek is er niet bij. Die ergernis lost Apple op met de iPhone 17e, want die krijgt naar verwachten wel MagSafe. Draadloos opladen gaat dankzij MagSafe van 7,5 watt naar 15 watt, dus dat gaat een stuk sneller. Ook kun je dankzij MagSafe heel wat meer accessoires gebruiken.

iPhone 15.

Dynamic Island

Iets anders wat op de iPhone 16e ontbreekt, is het Dynamic Island. De iPhone 16e had namelijk nog een ‘ouderwetse’ notch boven in het scherm. Dat is met de komst van de iPhone 17e, die vermoedelijk de behuizing van de iPhone 15 krijgt, ook verleden tijd. De iPhone 17e krijgt namelijk wel een Dynamic Island en oogt daardoor een stuk moderner.

Center Stage selfiecamera

De selfiecamera van de iPhone 17 en iPhone 17 Pro (Max) heeft een upgrade gekregen met Center Stage (ook wel Middelpunt). Hierdoor blijf je gemakkelijker automatisch in beeld en hoef je je iPhone niet meer te draaien voor een horizontale foto. Deze selfiecamera komt naar verluidt ook naar de iPhone 17e.

A19-chip

Zoals gebruikelijk krijgt een nieuwe iPhone ook een nieuwe chip. De iPhone 16e draait op een A18-chip. Dat is een razendsnelle chip, zeker voor zo’n relatief goedkope iPhone. Toch doet Apple er met de iPhone 17e weer een schepje bovenop, want die krijgt namelijk een A19-chip.

Prijs en release iPhone 17e

Zoals gezegd verwachten we de iPhone 17e ongeveer een jaar na de lancering van de iPhone 16e, dus dat is rond 20 februari – daarbij verwachten we ook een vergelijkbare prijs: 719 euro.

De iPhone 17e wordt dus een stuk goedkoper dan de iPhone 17 (bij Apple vanaf 969 euro). Dat betekent dat je bij de iPhone 17e wat concessies moet doen vergeleken bij de iPhone 17. Wil je dat niet? Ga dan gewoon voor de iPhone 17. Die is inmiddels ook al goedkoper te krijgen (momenteel vanaf € 893,95). We hebben hieronder de beste deals al voor je klaargezet!