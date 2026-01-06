2026 is nog maar net begonnen, en Apple staat al klaar om hun nieuwe producten uit te brengen. En het zijn er dit jaar wel heel veel!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze nieuwe producten brengt Apple uit in 2026 (en het zijn er véél)

Apple heeft dit jaar veel nieuwe producten op de planning staan. Van nieuwe MacBooks tot iPads en iPhones. Maar daar blijft het niet bij. Wij zetten alle producten die we dit jaar verwachten voor je onder elkaar!

Begin 2026

Apple lijkt in het begin van 2026 meer nieuwe producten uit te willen brengen dan vorige jaren. Dit zijn de verwachtingen van de eerste periode van dit jaar.

HomePod mini 2 : nieuwe chip, betere audio en meer;

: nieuwe chip, betere audio en meer; MacBook Pro (M5 Pro en M5 Max) : 14-inch en 16-inch modellen met high-end M5-chips;

: 14-inch en 16-inch modellen met high-end M5-chips; AirTag 2 : nieuwe Ultra Wideband-chip met beter bereik en beveiligingsupgrades;

: nieuwe Ultra Wideband-chip met beter bereik en beveiligingsupgrades; Nieuwe reguliere iPad : vernieuwde chip, waarschijnlijk met ondersteuning voor Apple Intelligence;

: vernieuwde chip, waarschijnlijk met ondersteuning voor Apple Intelligence; Apple Studio Display 2 : 120Hz ProMotion-ondersteuning, HDR;

: 120Hz ProMotion-ondersteuning, HDR; Tweede Mac-display : er komen twee Mac-displays aan en dit zou een nieuwe Pro Display XDR kunnen worden;

: er komen twee Mac-displays aan en dit zou een nieuwe Pro Display XDR kunnen worden; iPad Air (M4) : upgrade naar de M4-chip;

: upgrade naar de M4-chip; Apple TV 4K (A17 Pro) : snellere chip voor Apple Intelligence, mogelijk ingebouwde camera;

: snellere chip voor Apple Intelligence, mogelijk ingebouwde camera; MacBook Air (M5) : hetzelfde ontwerp, maar met nieuwe M5-chip en waarschijnlijk vernieuwde kleuropties;

: hetzelfde ontwerp, maar met nieuwe M5-chip en waarschijnlijk vernieuwde kleuropties; iPhone 17e : A19-chip, Center Stage-frontcamera, Dynamic Island;

: A19-chip, Center Stage-frontcamera, Dynamic Island; HomePod Touch : volledig nieuw product met 7-inch touchscreen, gericht op AI met nieuwe Siri;

: volledig nieuw product met 7-inch touchscreen, gericht op AI met nieuwe Siri; MacBook (instapmodel): MacBook met A-serie iPhone-chip, verschillende kleuren, lage prijs.

Midden 2026

Zo tussen het tweede en derde kwartaal van dit jaar kun je vooral veel nieuws verwachten over de nieuwe versie van het besturingssysteem: iOS 27. Maar ook dan komen er waarschijnlijk nog wat nieuwe producten aan.

M5 Mac mini : M5- en M5 Pro-versies van de populaire mini-computer;

: M5- en M5 Pro-versies van de populaire mini-computer; M5 Mac Studio: variantie met een M5 Max-chip en de gloednieuwe M5 Ultra-chip.

Derde kwartaal 2026

Het derde kwartaal en verder zal vooral in het teken staan van de nieuwe iPhones. Maar daar blijft het niet bij.

Apple Watch Ultra 4 : mogelijk nieuwe gezondheidssensoren, Touch ID en meer;

: mogelijk nieuwe gezondheidssensoren, Touch ID en meer; iPad mini met OLED : nieuwe A20 Pro-chip, OLED-scherm;

: nieuwe A20 Pro-chip, OLED-scherm; AirPods Pro 3 met camera’s : ingebouwde camera’s voor AI-functies zoals visuele intelligentie;

: ingebouwde camera’s voor AI-functies zoals visuele intelligentie; MacBook Pro (M6) : grote redesign, dunner en lichter, OLED-scherm met touchfunctionaliteit;

: grote redesign, dunner en lichter, OLED-scherm met touchfunctionaliteit; Apple Watch Series 12 : nieuwe S-klasse chip, mogelijk uitgebreidere gezondheidssensoren en Touch ID;

: nieuwe S-klasse chip, mogelijk uitgebreidere gezondheidssensoren en Touch ID; iPhone Fold / Ultra : boekvormig (wide) ontwerp, titanium afwerking, vouwvrij scherm;

: boekvormig (wide) ontwerp, titanium afwerking, vouwvrij scherm; iPhone 18 Pro Max : grotere batterij, camera met variabel diafragma en meer;

: grotere batterij, camera met variabel diafragma en meer; iPhone 18 Pro: A20 Pro-chip, Face ID onder het scherm voor een kleinere Dynamic Island, C2-modem.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook nog dit jaar

Er zijn nog een aantal producten die Apple in de planning heeft staan voor 2026. Maar het is nog niet bekend wanneer ze op de markt komen. Het zou ook goed kunnen zijn dat ze dit jaar worden aangekondigd en dan pas in 2027 te koop zullen zijn.

Apple-beveiligingscamera : eigen smart-home camera met koppeling aan HomeKit Secure Video;

: eigen smart-home camera met koppeling aan HomeKit Secure Video; Apple-videodeurbel : mogelijk Face ID met integratie voor slimme sloten;

: mogelijk Face ID met integratie voor slimme sloten; Apple-Glass: te koppelen met iPhone, AI-functies rondom Siri en ingebouwde camera’s.

Met zoveel nieuwe producten wordt 2026 een interessant jaar voor Apple-fans. Wil je het altijd zo snel mogelijk weten als Apple nieuwe producten heeft aangekondigd? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd razendsnel op de hoogte blijft!