Deze iPhone-functie verpest je geluid (maar zo los je dat op)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
6 augustus 2026, 17:41
2 min leestijd
Deze iPhone-functie verpest je geluid (maar zo los je dat op)

Klinkt het geluid van je iPhone soms vreemd of vlak? Een verborgen instelling kan daar de oorzaak van zijn. Zo los je het op!

Lees verder na de advertentie.

Deze iPhone-functie verpest je audio (maar zo los je dat op)

Maak je weleens een video bij een concert, festival of sportwedstrijd? Dan klinkt het geluid achteraf misschien niet helemaal lekker, terwijl het op dat moment juist prima was. Misschien denk je dat de microfoon van je iPhone kapot is, maar vaak is dat niet het probleem. Een verborgen camerafunctie kan namelijk het probleem zijn.

filmen tijdens concerten

Dit doet Audiozoom

De boosdoener is de functie ‘Audiozoom’. Deze functie wordt actief wanneer je tijdens het filmen inzoomt. De microfoons van je iPhone richten zich dan meer op het onderwerp dat je dichterbij haalt.

Film je bijvoorbeeld een zanger op een podium? Dan probeert de iPhone vooral de muziek of stem van die persoon vast te leggen. Het geluid van de omgeving, zoals het publiek en de galm van de zaal, worden door je iPhone zachter gemaakt.

audiozoom

Dat kan handig zijn wanneer je iemand filmt die praat op een druk plein. Je hoort die persoon dan beter. Maar bij een concert, vakantie of wandeling wil je vaak juist alle geluiden bewaren. Zonder die achtergrond klinkt een opname al snel minder levendig.

Eindelijk een knop om het uit te zetten

Audiozoom werkte lange tijd automatisch. Je kon de functie niet zelf uitschakelen. Sinds iOS 26.4 heeft Apple daar gelukkig een knop voor toegevoegd. De instelling staat standaard aan.

Wil je voorkomen dat je iPhone tijdens het zoomen geluiden wegfiltert? Volg dan onderstaande stappen.

Audiozoom uitzetten op je iPhone

  1. Open de ‘Instellingen’;

  2. Scrol naar beneden en kies voor ‘Camera’;

  3. Tik op de optie ‘Neem geluid op’;

  4. Zet de schuifknop bij ‘Audiozoom’ op uit.

Audiozoom werkt alleen wanneer je video’s opneemt met ruimtelijke audio of stereogeluid. Heb je mono gekozen, dan is de schakelaar niet beschikbaar.

Meer Apple-tips

Bron afbeelding: John Mark Arnold
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Hardware iPhone

Bekijk ook

Deze 3 nieuwe functies van iPadOS 27 ga je véél gebruiken op je iPad

Deze 3 nieuwe functies van iPadOS 27 ga je véél gebruiken op je iPad

Vandaag 9:01

Nóg meer prijsverhogingen: deze Apple-producten worden volgende maand duurder

Nóg meer prijsverhogingen: deze Apple-producten worden volgende maand duurder

Gisteren 16:11

Google Maps heeft een nieuwe functie (en die bespaart je veel tijd)

Google Maps heeft een nieuwe functie (en die bespaart je veel tijd)

Gisteren 11:33

iPhone 18 Pro krijgt 3 nieuwe functies (waar we al jaren op wachten)

iPhone 18 Pro krijgt 3 nieuwe functies (waar we al jaren op wachten)

Gisteren 11:32

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren