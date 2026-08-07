Gebruik je Gmail? Dan verandert er vanaf januari 2027 wat. Een handige functie gaat namelijk verdwijnen. Dit is er aan de hand.

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Google verwijdert één van de beste Gmail-functies: dit verandert 1 januari 2027

Het gaat om de functie ‘Verzenden als’. Daarmee kun je vanuit je gewone Gmail-account een mail versturen met een ander e-mailadres als afzender. Het is een handige functie, want zo beheer je meerdere adressen vanuit één Gmail-inbox. Vanaf januari 2027 stopt Google hier dus mee mee. Google beschrijft op een speciale website precies wat er gaat veranderen.

Ook POP en Gmailify verdwijnen

Google laat meer functies bij Gmail verdwijnen. Zo stopt de functie ‘Gmailify’ er nu helemaal mee. Daarmee kon je Gmail-functies, zoals de spambeveiliging gebruiken voor een mailaccount van een andere provider. Je kon al geen nieuwe accounts meer linken, maar nu verdwijnt ook de functie bij gebruikers die het nog hadden ingesteld.

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Ook het automatisch ophalen van berichten van andere providers via POP verdwijnt uit Gmail op het web. Mailtjes die eerder al zijn binnengehaald, blijven wel gewoon in je inbox staan. Google zegt dat al deze functies veel onderhoud vragen en daarom worden geschrapt.

Dit kun je vanaf 2027 doen

Gelukkig betekent dit niet dat je op je iPhone nog maar één account in Gmail kunt gebruiken. Externe mailaccounts blijven gewoon werken in de mobiele Gmail-app. Je kunt bijvoorbeeld een account van een andere provider toevoegen en vanuit dat account mail ontvangen en versturen.

Op de computer heb je nog wat andere opties. Google adviseert bijvoorbeeld om de website of app van je mailprovider te gebruiken. Je kunt ook overstappen op een mailprogramma dat IMAP en SMTP ondersteunt, zoals Apple Mail, Outlook of Thunderbird.

Gebruik je Gmail nu als centrale plek voor al je mailadressen? Dan is het slim om vóór januari 2027 even te checken wat voor jou de beste oplossing is voordat er meerdere functies in Gmail gaan verdwijnen.

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