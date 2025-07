Zien: Apple-medewerker mét iPhone 17 Pro op straat betrapt

De iPhone 17 Pro is nog niet officieel aangekondigd, maar een Apple-medewerker is al met de telefoon op straat betrapt. Zo ziet de iPhone 17 Pro eruit!

iPhone 17 Pro op straat

Apple bereidt de release van de iPhone 17 voor! Het bedrijf test nieuwe iPhones ieder jaar in verschillende situaties, maar dat lijkt bij de iPhone 17 Pro mis te zijn gegaan. Op nieuwe foto’s is een Apple-medewerker mét iPhone 17 Pro op straat gezien. Het is onzeker of het daadwerkelijk om een medewerker van het bedrijf gaat, maar daar lijkt het wel op. Het prototype van de nieuwe iPhone bevestigt in ieder geval eerdere geruchten.

Op de afbeeldingen is te zien dat de vermeende Apple-medewerker met een (afgeplakte) iPhone 16 Pro beeldmateriaal van de iPhone 17 Pro op straat maakt. De compleet nieuwe iPhone is verstopt in een grote telefooncase, om de aanpassingen van het toestel te verbergen. Bovendien lijkt het erop dat een beveiliger het toestel probeert af te schermen. Toch verklappen de foto’s een aantal nieuwe functies van de iPhone 17 Pro. Benieuwd naar de afbeeldingen? Dit is de volgende iPhone:

Nieuw camera-eiland

Op de foto’s van de iPhone 17 Pro is te zien dat de LiDAR-sensor en de flitser zijn verplaatst. Beide onderdelen vind je terug aan de achterzijde van de iPhone, maar op een andere plek dan bij de iPhone 16 Pro. Zowel de LiDAR-sensor als de flitser wordt bij de iPhone 17 Pro meer aan de rechterzijde geplaatst. Dit komt door het nieuwe camera-eiland, dat bij de iPhone 17 Pro veel breder wordt. Er is daardoor meer ruimte om de LiDAR-sensor en de flitser naar rechts te verplaatsen.

In de telefooncase van de iPhone 17 Pro zijn uitkepingen gemaakt voor de LiDAR-sensor en de flitser, om deze onderdelen te testen. Het is dus zo goed als zeker dat de iPhone 17 Pro een breder camera-eiland krijgt dan we bij de iPhone 16 Pro (Max) en eerder zagen. Van welk materiaal de telefoon wordt gemaakt is niet duidelijk op de foto’s, dat heeft Apple wél verborgen met de telefooncase. We kunnen hoe dan ook grote veranderingen in het design van de iPhone 17 Pro (en de iPhone 17 Pro Max) verwachten.

Release van de iPhone 17 Pro

Lang gingen geruchten dat Apple de positie van de lenzen aan zou passen bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, maar dat lijkt dus niet het geval. De drie cameralenzen blijven op dezelfde plek staan bij de nieuwe iPhones, maar het camera-eiland wordt wel een stuk breder. Om de lenzen zijn drie zilveren ringen te zien, waarmee één van de kleuren van de iPhone 17 Pro (Max) wordt verklapt. Lees hier in welke kleuren de volgende iPhones nog meer worden verwacht.

Dat de iPhone 17 Pro vermoedelijk op straat is vastgelegd is opvallend, maar het is niet voor het eerst dat zoiets gebeurt. Eerder liet een Apple-medewerker de iPhone 4 in een bar achter, nog voordat het toestel was aangekondigd. Het is daarom goed mogelijk dat het daadwerkelijk om de iPhone 17 Pro gaat op de foto’s. In september weten we daar meer over, want die maand presenteert Apple de nieuwe iPhones van 2025. Lees hier meer over de release van de iPhone 17!