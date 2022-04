Dit is wat we al weten over de iPhone 14 (en dat is veel)

Ook in 2022 presenteert Apple weer nieuwe iPhones – en dit jaar veranderen ze spectaculair. In dit artikel zetten we de betrouwbaarste iPhone 14-geruchten op een rij. Wat zijn de grootste vernieuwingen van het nieuwe vlaggenschip?

Alle belangrijke iPhone 14-geruchten op een rij

Dankzij verschillende betrouwbare Apple-insiders weten we ieder jaar al vroeg wat de veranderingen zijn bij aankomende iPhone-modellen. Het jaar 2022 vormt daarop geen uitzondering, want we hebben al een goed beeld van wat Apple gaat presenteren.

Net als de afgelopen jaren komen er vier nieuwe iPhone-modellen. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo (die zeer goed geïnformeerd is als het gaat om toekomstige iPhones) gaat het om de volgende toestellen:

De iPhone 14 en iPhone 14 Max volgen de iPhone 13 en iPhone 13 mini op. Van de line-up zijn het de goedkoopste nieuwe iPhone-modellen. Opvallend is dat Apple stopt met de 5,4-inch iPhone mini. In plaats daarvan komt er een Max-versie, die net zo groot is als de Pro Max.

Nieuw design

Vooral de Pro-modellen zijn dit jaar interessant. Bijvoorbeeld vanwege het design, want voor het eerst sinds 2017 heeft het vlaggenchip van Apple géén notch aan de bovenkant van het scherm. In plaats daarvan komt er een opvallend design met twee uitsparingen, zo meldde onder meer display-analist Ross Young. Hieronder zie je daar een concept van.

Links bevindt zich een pilvormige uitsparing, waarin Apple onder meer de selfiecamera stalt. Apple’s dot projector (die is nodig voor Face ID) bevindt zich in het cirkelvormige gaatje. Eerder hoopte Apple de Face ID-onderdelen onder het scherm te verwerken, maar de techniek is daar nog niet klaar voor. En omdat Apple graag af wil van de kenmerkende notch, kiest het bedrijf voorlopig voor deze oplossing.

Bij de goedkopere iPhone 14 (Max) lijkt Apple niet te sleutelen aan het ontwerp. Daar mag je dus opnieuw een inkeping verwachten zoals de iPhone 13 (mini) die ook heeft.

48 megapixelcamera

De iPhone heeft al jaren camerasensoren met 12 megapixels, maar vanaf de iPhone 14 Pro heeft de hoofdcamera een indrukwekkende resolutie van 48 megapixels. Dit betekent dat je bij goede lichtomstandigheden foto’s krijgt met meer detail.

De 48-megapixelsensor heeft ook een nadeel: doordat de pixels een stuk kleiner zijn, gaan foto’s in het donker er slechter uitzien. Dit wil Apple oplossen door gebruik te maken van ‘pixel binning’, waarbij software vier pixels tot één superpixel combineert. Zo blijven de prestaties bij weinig licht net zo goed als nu.

Aan de camera van de iPhone 14 (Max) verandert Apple weinig. Die hebben opnieuw lenzen met 12 megapixels achterop. Wel lijkt de module iets te wijzigen. Mogelijk worden de lenzen iets groter, waardoor ze meer licht vangen en de kwaliteit erop vooruitgaat.

Processor en display

Wat opvallend is, is dat de goedkopere iPhone 14 en iPhone 14 mini waarschijnlijk geen krachtigere processor krijgen. Dit heeft de betrouwbare analist Kuo gemeld. Volgens hem hebben de toestellen een A15-chip, die je ook in de iPhone 13-serie vindt. De duurdere Pro-modellen krijgen wel een snelheidsboost en stappen over naar de A16 Bionic-chip.

Daarnaast is er net zoals nu bij de iPhone 13 en iPhone 13 Pro een belangrijk verschil in het scherm. De geavanceerdere iPhone 14 Pro-modellen hebben een ProMotion-scherm dat zich sneller ververst: 120 in plaats van 60Hz. Dit merk je vooral bij het scrollen en swipen, dat soepeler oogt.

Alles over de iPhone 14

