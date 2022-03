iPhone SE 2022 vs iPhone 13: wat mis je nou echt?

Ben jij er nog niet over uit of je de nieuwste iPhone SE 2022 moet kopen? Twijfel je nog over een – iets minder nieuwe, maar wel moderner ogende – iPhone 13? In deze vergelijker zetten we speciaal voor jou deze twee Apple-modellen tegen over elkaar.

iPhone 13 vs iPhone SE 2022

Het was groot nieuws: Apple kondigde zijn nieuwste budgetmodel, de iPhone SE 2022 aan. Ben jij een type gebruiker dat genoeg heeft aan enkele belangrijke functies, maar niet het beste van het beste in huis hoeft? Dan is de iPhone SE 2022 wellicht met haar mooie prijs iets voor jou. Maar het vlaggenschip van september 2021, de iPhone 13, is misschien ook een interessante keuze. Op deze pagina vergelijken wij de twee smartphones van Apple op verschillende aspecten.

Het design: ‘vintage’ vs modern

Je kunt er niet omheen praten: de iPhone SE 3 heeft een verouderd design. Hoewel de telefoon begin 2022 uitkwam, zit de telefoon nog in een jasje van de iPhone 8. Deze kwam in 2017 uit. Het design van telefoons verandert heel snel. Dit zie je wel aan de iPhone 13. Deze strak afgewerkte telefoon ziet er niet uit alsof hij uit 2021 komt, maar tien jaar in de toekomst leeft.

De iPhone 13 komt ook in meer kleuren dan de iPhone SE 2022: Roze, blauw, zwart, wit en rood. Recent voegde Apple voor daar nog een mooie donkergroene kleur aan toe. De iPhone SE 2022 is alleen verkrijgbaar in middernachtblauw (zwart), sterrenlicht (wit) en PRODUCT(Red) (rood).

Dan is er nog een groot belangrijk verschil; de iPhone 13 heeft geen thuisknop meer. Je gaat op deze telefoon terug naar het homescreen via veegbewegingen. Hierdoor is de iPhone SE 2022 met zijn thuisknop misschien iets overzichtelijker. Bovendien moet je nergens aan wennen als je je altijd een thuisknop had. Ook zit er in deze thuisknop nog Touch ID (vingerafdrukscanner). De iPhone 13 heeft het iets snellere en veiligere Face ID als vergrendeloptie.

Qua materialen is de achterkant van de iPhone SE 3 en de iPhone 13 van hetzelfde glas, bovendien hebben beide een aluminium frame. Wat de voorkant betreft, heeft de iPhone 13 net wat harder glas met een ‘Ceramic Shield’. Beide telefoons hebben geen koptelefoonaansluiting. De iPhone 13 is in alle opzichte wel iets groter en zwaarder vergeleken met de iPhone SE 2022. Eerstgenoemde is met IP68 waterdicht tot 2 meter diep, terwijl de SE 3 (met IP67) het maar 1 meter volhoudt.

Winnaar: De iPhone 13 als je van een modern strak design houdt.

Vergelijken: het scherm van de iPhone SE 2022 en de iPhone 13

Voornamelijk op het gebied van het display verschilt de iPhone SE 2022 enorm van de iPhone 13. Apple heeft bij eerstgenoemde ‘maar’ een scherm van 4,7 inch, terwijl het schermdiagonaal van het vlaggenschip van 2021 maar liefst 6,1 inch aantikt. De screen-to-body-ratio, of schermratio, is dan ook een van de opvallendste tegenvallers van de iPhone SE 3. Het display bedekt maar ongeveer 65% van de voorkant. Dit valt in het niets vergeleken met de 87% van de iPhone 13.

Dit zijn echter niet de enige verschillen. In de resolutie en het schermtype zien we ook twee totaal andere telefoons. De iPhone SE 2022 heeft een (verouderd) lcd-scherm met een resolutie van 1334 bij 750. De iPhone 13 biedt veel meer contrast; met een oled-display en 2532 x 1170 is dit verschil goed merkbaar.

Ook kan het display van de iPhone 13 twee keer zo fel zijn als de nieuwe budgettelefoon van Apple. Dat is voornamelijk handig als je de telefoon veel buiten gebruikt,. Beide schermen hebben een ververssnelheid van 60 Hz. De bewegingen, het scrollen en de animaties zullen dus bij beide smartphones soepel aanvoelen. Op de iPhone 13 Pro heb je dan wel ProMotion met een 120 Hz-scherm.

Winnaar: overduidelijk de iPhone 13.

Processors vergelijken: iPhone SE 2022 vs iPhone 13

Dit is een interessante vergelijking. De iPhone SE 3 en de iPhone 13 hebben namelijk precies dezelfde interne chip: de A15 Bionic. Deze chip heeft Apple helemaal zelf ontworpen. Beide telefoons kunnen krachtige berekeningen eenvoudig uitvoeren. Als Apple een nieuw SE-model (Special Edition) uitbrengt, zien we doorgaans dezelfde chipset als in de vlaggenschiptelefoons van het jaar daarvoor. Een grote verrassing is dit dus niet. Met beide telefoons maak je verbinding met 5G.

Als je de iPhone 13 koopt krijg je echter wel standaard meer geheugenopslag: 128 GB. De budgettelefoon de iPhone SE 2022 begint bij iets minder (64 GB), maar is voor een meerprijs op te krikken. Vaak merken we dat veel (budget)telefoongebruikers aan 64 GB ruim voldoende hebben. Beide telefoons kunnen een hele dag normaal gebruik qua acuuduur gemakkelijk aan, maar de iPhone 13 haalt vaak ook nog de tweede dag.

Winnaar: Gelijkspel, ze hebben dezelfde chip.

Camera’s en overige specificaties

Op het gebied van foto’s verschillen de telefoons enorm. De iPhone SE 3 heeft maar één camera achterop, terwijl de iPhone 13 maar liefst twee camera’s heeft: een groothoek- en een ultragroothoeklens. Dit is voor de reguliere gebruiker echter geen groot probleem, professionals zullen echter de mogelijkheden van de 13 waarderen. Beide telefoons hebben één frontcamera voor selfies. Die van de SE is echter maar 7 megapixel (genoeg voor sociale media), terwijl de selfie-camera van de iPhone 13 12 megapixel aantikt.

Ook qua camera-software zijn de telefoons vergelijkbaar, maar niet helemaal helemaal. Er ontbreekt namelijk een belangrijke functie bij de iPhone SE: de nachtmodus. Androidtelefoons in dezelfde prijsklasse bieden dit wel; de iPhone 13 uiteraard ook. Als je graag foto’s maakt bij weinig licht, is de iPhone SE 2022 niet de beste keus.

De budgettelefoon en de iPhone 13, ondersteunen wel andere slimme fotofuncties als Smart HDR 4 en Deep Fusion. Fotografische stijlen, een soort van realtime filters, zijn zowel op de iPhone 13, als de SE 3 te vinden. Beide telefoons filmen in 4K.

Winnaar: De iPhone 13 voor de (professionele) fotograaf.

Prijs vergelijken: iPhone SE 2022 vs iPhone 13

Dan nu het allerbelangrijkste: De prijs. We noemen tenslotte de iPhone SE 2022 in dit artikel niet voor niets de hele tijd een budgettelefoon. Je pikt de iPhone SE 2022 met 64GB opslaggeheugen al op voor 529 euro. Dit is in groot contrast met het vlaggenschip van Apple. De iPhone 13 kost met 128 GB opslag 815 euro. Als je de iPhone SE 3 voor met 128 GB interne geheugen wilt betaal je 50 euro meer dan de bodemprijs: 579 euro.

Winnaar: De iPhone SE 2022.

Ben je er uit? Wil je de iPhone SE 2022 toch kopen nu je weet hoe hij het doet in een wedstrijdje met de iPhone 13? Bekijk dan ons onderstaande prijsvergelijker voor de beste actuele deal. Je kan hem kopen als los toestel of in abonnementsvorm.

Apple iPhone SE 2022 prijzen vergelijken Abonnement v.a. € 27,- p/m Met abo nnement Los nieuw v.a. € 528,- Los toestel

Heeft dit artikel je overtuigd om toch voor de iPhone 13 te gaan? Ook daar hebben wij een handige prijsvergelijker voor gemaakt. Deze zie je hier onder. Wil je hem als los toestel of met een abonnement?