iPhone SE 2022: veel beter, maar ook duurder

Apple heeft de nieuwe iPhone SE 2022 officieel aangekondigd. Het toestel heeft een bekend ontwerp; de grootste veranderingen zitten onder de motorkap verstopt.

Officieel: dit is de iPhone SE 2022

Na maanden van speculatie weten we eindelijk hoe-ie écht is: de nieuwe iPhone SE. Apple kondigde het toestel aan op zijn ‘Peek performance’-event. De smartphone focust zich opnieuw op het budget-segment. Dat betekent dat je voor weinig geld een gloednieuwe iPhone in huis hebt.

iPhone SE 2022 in vogelvlucht:

Nieuwe iPhone SE heeft hetzelfde 4,7 inch-scherm als zijn voorganger

Krachtige A15-chip voor snelle prestaties

5G-internet

Thuisknop met Touch ID-vingerafdrukscanner

12 megapixel-camera

Ontwerp iPhone SE 2022: hetzelfde, maar dan anders

De nieuwe iPhone SE heeft een ontwerp dat we al goed kennen. Het toestel ziet er namelijk precies hetzelfde uit als zijn voorganger, de iPhone SE 2020. Met zijn 4,7 inch-scherm is de nieuwe SE lekker compact. De smartphone heeft een glazen voorkant, gemaakt van hetzelfde glas als bij de iPhone 13. De achterkant is van extra stevig glas met aluminium randen.

Apple heeft ervoor gekozen het toestel een frisse look te geven, ondanks zijn hergebruikte ontwerp. Dat doet de fabrikant door de nieuwe SE in andere kleuren uit te brengen dan zijn voorganger. De iPhone SE 2022 is verkrijgbaar in drie kleuren, namelijk: middernachtblauw, sterrenlicht en Product(RED).

A15-chip raast door alles heen

Game je veel, of doe je andere intensieve taken, zoals video’s monteren? De iPhone SE 2022 weet er dankzij zijn krachtige A15-chip wel raad mee. Apple heeft de chip ‘geleend’ van de veel duurdere iPhone 13-serie. Qua snelheid heb je met de iPhone SE 2022 een echte topper in handen. Ook is de chip energiezuiniger, waardoor de accu van de iPhone SE 2022 langer meegaat.

Hallo, 5G!

We moesten er even op wachten, maar ook de iPhone SE heeft nu eindelijk ondersteuning voor 5G-internet. 5G is een stuk sneller dan 4G. Het is dan ook een welkome toevoeging – en het maakt de iPhone SE 2022 een stuk toekomstbestendiger.

Helaas kunnen we in Nederland nog geen gebruik maken van het nóg snellere mmWave-5G. Dat komt omdat de Nederlandse overheid de snellere benodigd bandbreedtes nog niet heeft vrijgegeven. Dat betekent echter niet dat het Nederlandse 5G traag is – de snelheidsboost ten opzichte van het ‘ouderwetse’ 4G is aanzienlijk.

Camera: nog steeds één lens, maar wel een betere

De iPhone SE 2022 heeft nog steeds een enkele lens op de achterkant. Dit is echter niet dezelfde camera als zijn voorganger. Want hij ondersteunt nu de fotografische stijlen en Smart HDR 4 met Deep Fusion. Dat hadden tot nu toe alleen de ‘echte’ iPhones.

Pre-order start vrijdag

Ga jij de nieuwe iPhone SE in huis halen? Maak je dan klaar voor vrijdag aanstaande. Dan gaat de iPhone SE namelijk in de pre-order. Wie er snel bij is, kan dan een toestel op de kop tikken. Je hebt het toestel dan ongeveer een week later in huis. Wel is hij iets duurder geworden. De prijzen liggen 40 euro hoger dan bij het oude mode. De iPhone SE begint nu bij € 529. Er zijn opslagvarianten met 64, 128 of 256 GB beschikbaar.

Bedenk vooraf goed hoeveel ruimte jij nodig hebt. 64 GB aan opslagruimte is anno 2022 behoorlijk krap. Ben jij van plan om veel foto’s en video’s te maken en een hoop apps te installeren. Overweeg dan om iets meer geld uit te geven en voor het 256 GB-model te gaan.