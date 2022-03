iPhone 13 groen: hier haal je de iPhone in de nieuwste kleur

Net als afgelopen jaar heeft Apple voor de lente een nieuwe iPhone 13- kleur gelanceerd. De voorjaarskleur van 2022 is groen! En de iPhone 13 (mini) en 13 Pro (Max) zijn nu in twee chique groene tinten te kopen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Groene iPhone 13 kopen: het kan nu!

Vanaf nu kun je de groene iPhone 13 (mini) en 13 Pro (Max) in het voorbestellen. Miste je de groene kleurkeuze nog bij de iPhone 13? Dan is nu het moment gekomen om alvast je nieuwe iPhone te reserveren. Afgelopen jaar ontstond er ook een kleine hype rondom de paarse iPhone 12, dus wees er snel bij.

Als je weet welk van de vier iPhone 13-modellen je wilt en hoeveel opslagruimte je nodig hebt, moet je alleen nog kijken of je de smartphone met een abonnement koopt, of ‘m liever los in huis haalt. Hieronder zetten we alle deals bij Nederlandse webshops op een rijtje. Volgende week vrijdag (18 maart) worden de eerste exemplaren bezorgd.

iPhone 13 los

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Bol.com

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Amac iPhone 13 abonnement

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij T-Mobile

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Belsimpel

iPhone 13 Pro los

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Bol.com

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Amac iPhone 13 Pro abonnement

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij T-Mobile

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Belsimpel

iPhone 13 Pro Max los

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Amac

• Pre-order bij Yourmacstore iPhone 13 Pro Max abonnement

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij T-Mobile

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Belsimpel

iPhone 13 mini los

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Bol.com

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Amac iPhone 13 mini abonnement

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij T-Mobile

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Belsimpel

Uiteraard worden ook onze prijsvergelijkers (los toestel en abonnement) vanaf 14.00 uur uitgebreid met de meest actuele prijzen en levertijd van de groene iPhones.

iPhone 13 (mini) prijzen vergelijken

iPhone 13 Pro (Max) prijzen vergelijken

Zo ziet de groene iPhone 13 er in het echt uit

Inmiddels zijn zelfs al foto’s opgedoken van de iPhone 13 in het groen. Wil je dus weten hoe de iPhone 13 er in het echt uitziet? In onderstaande tweet heeft gebruiker MajinBu alvast een video van de iPhones in de nieuwe kleur gedeeld.

Waarom deze kleur?

Hoe bepaalt Apple nou eigenlijk wat de voorjaarskleur van de iPhone moet zijn? Het kan bijna niet anders dan dat het naar de trends uit de mode-industrie en het interieurdesign kijkt. iPhoned is voor jullie op onderzoek gegaan, zodat jullie niet tientallen designblogs af moeten gaan en vervolgens een maand lang Google-advertenties voor overhemden en verf te zien krijgen.

Wat blijkt dus? Groen, of beter, ‘#343 forest bathing’ is verkozen tot trendkleur van het jaar 2022. En laat die kleur dus extreem lijken op de het ‘Groen’ en ‘Alpengroen’ van de iPhone 13 (Pro). Wil je er echt hip bij zijn, dan is nu je kans gekomen.

Tips voor je nieuwe groene iPhone 13 (mini) of 13 Pro (Max)? Houd de website goed in de gaten voor allerlei tips, apps en andere trucjes. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.