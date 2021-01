‘iPhone 13 krijgt kleinere notch dankzij nieuw camerasysteem’

Hoewel de iPhone dit jaar nog geen afscheid neemt van de notch in het scherm, zou deze wel een stuk kleiner worden op de iPhone 13.

Lees verder na de advertentie.

‘iPhone 13 krijgt kleinere notch’

Dat schrijft DigiTimes op basis van anonieme bronnen. De website stelt dat de iPhone 13 een heel nieuw Face ID-systeem bevat, dat ontworpen is om de schermuitsnede kleiner te maken. Deze zou vooral minder hoog worden, zodat hij minder in de weg zit van apps of als je een video in fullscreen bekijkt.

Volgens DigiTimes krijgt Apple dit voor elkaar door verschillende elementen die nu nog afzonderlijk in de notch verwerkt zitten, samen te verpakken in een enkele cameramodule. Op dezelfde manier zit ook de LiDAR-scanner van de iPhone 12 Pro in elkaar.

Foxconn en het Koreaanse LG Innotek zouden deze nieuwe Face ID-camera gaan produceren. De rest van de frontcamera wordt geleverd door O-Film, aldus het gerucht.

Het is niet de eerste keer dat we over een kleinere notch horen. Het gerucht ging vorig jaar ook al over de iPhone 12, maar bleek uiteindelijk niet te kloppen. Sindsdien hebben MacOtakara en andere bekende Apple-bronnen gezegd dat het plan voor een kleinere notch is opgeschoven naar de iPhone 13.

Het is tijd voor een notch-alternatief

Apple introduceerde de notch met de iPhone X in 2017, waarmee het één van de eerste bedrijven was die de frontcamera op deze manier in het scherm verwerkte. Inmiddels zijn we vier jaar verder en hebben talloze concurrenten alternatieve manieren gevonden om dit te doen: gaatjes in het scherm of een uitschuifbare camera bijvoorbeeld.

De grote volgende technologische stap is nu om de frontcamera volledig onder het scherm te plaatsen. Daarmee kun je gewoon selfies blijven maken, maar zit de lens het voorkantvullende display niet meer in de weg.

Check de laatste iPhone 13-geruchten