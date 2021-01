Het scherm van de iPhone 13 Pro (Max) wordt door Samsung gemaakt. De panelen ogen ‘vloeiender’ dan hun voorgangers en zijn bovendien energiezuiniger. Vermoedelijk verschijnen de nieuwe iPhones in het najaar.

‘Samsung maakt scherm van iPhone 13 Pro’

Dat claimt The Elec. De Zuid-Koreaanse publicatie heeft gesproken met bronnen die op de hoogte menen te zijn van Apples plannen voor aankomend jaar. Het bedrijf uit Cupertino zou een exclusieve overeenkomst met Samsung hebben gesloten voor het leveren van schermen. Dit druist tegen eerdere geruchten in. Deze gaven aan dat Apple voor de iPhone 13-serie met zowel LG als Samsung zou samenwerken.

Volgens de bron gaat Samsung panelen met een ververssnelheid van 120Hz leveren. Deze ProMotion-schermen zouden gebruikt worden voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, de directe opvolgers van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max die later dit jaar verschijnen. De ‘normale’ iPhone 13 en iPhone 13 mini zouden een minder hoogwaardig scherm krijgen.

Verder claimt The Elec dat Apple de zogeheten ltpo-techniek gaat gebruiken in het scherm van de iPhone 13 Pro (Max). Deze techniek gebruikt men ook al bij de Apple Watch. Ltpo is energiezuiniger dan de huidige iPhone-schermen. Mogelijk heeft dit een positief effect op de accuduur van de nieuwe Apple-smartphones.

Over de ververssnelheid

De ververssnelheid zegt iets over hoe ‘vloeiend’ het beeldscherm van een smartphone oogt. Zo is de iPhone 12-serie voorzien van een 60Hz-ververssnelheid. Dit betekent dat het scherm 60 keer per seconde van pixels ververst. Momenteel heeft Apple één product in het assortiment met een ProMotion-paneel: de iPad Pro.

Het is niet de eerste keer dat Apple in verband wordt gebracht met de schermtechniek. Lange tijd leek het er namelijk op dat de iPhone 12 Pro (Max) met 120Hz-ververssnelheid zou worden uitgebracht. Het toestel blijft echter op 60Hz steken. Het gros van de concurrerende Android-smartphones heeft inmiddels een ververssnelheid van 90 of 120Hz.

