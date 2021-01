Volgens de Japanse geruchtensite Mac Otakara wordt de iPhone 13 iets dikker en de notch een tikje kleiner. De website meldt ook dat beide Pro-modellen dezelfde cameramodule krijgen.

‘Gerucht: iPhone 13 krijgt kleinere notch’

De iPhone 13 krijgt een kleinere notch, dit wordt mogelijk door een onderdeel van de TrueDepth-camera te verplaatsen, aldus Mac Otakara. Het is al de tweede keer in korte tijd dat een gerucht wijst op een kleinere notch.

Daarnaast meldt de Japanse geruchtenwebsite ook dat alle iPhone 13-modellen hetzelfde design met platte zijkanten behouden, net als de iPhone 12. In de lengte en breedte blijven de toestellen hetzelfde, maar ze worden wel 0,26 millimeter dikker. Deze ‘groei’ in omvang is enerzijds te verwaarlozen, maar kan anderzijds ook duiden op ontwikkelingen onder de motorkap.

‘Pro-modellen krijgen dezelfde cameramodule’

Volgens Mac Otakara krijgen de twee Pro-modellen uit de iPhone 13-serie dezelfde cameramodule. Op dit moment heeft de iPhone 12 Pro Max ten opzichte van de iPhone 12 Pro een meer geavanceerde camera. Voor de komende iPhone 13 Pro Max lijkt deze troef te vervallen en wordt de iPhone 13 Pro mogelijk ook voorzien van een supergroothoeklens met beeldstabilisatie. Hoe de Pro Max zich alsnog onderscheidt is nog niet bekend.

iPhone 13 geruchten tot nu toe

Volgens eerdere geruchten krijgen alle iPhone 13-modellen een LiDAR-scanner, dus niet alleen de Pro-modellen. De nieuwste Apple-telefoon wordt weer op het gebruikelijke moment in september verwacht. Het grootste vraagteken blijft de komst of het uitblijven van oled-schermen met 120 Hz verversingssnelheid. Momenteel heeft de iPhone 12 een verversingsgraad van 60 Hz. Hoe hoger de graad, des te soepeler het toestel animaties en video’s toont.

Het enige waar we wel met zekerheid van uit kunnen gaan is de introductie van de gloednieuwe A15-chip. Deze chip is nog sneller dan zijn voorganger, de A14.

