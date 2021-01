Alle iPhones die in 2021 verschijnen worden voorzien van betere beeldstabilisatie met sensorverschuiving, aldus de bronnen van het Taiwanese DigiTimes. Het gat tussen de standaard- en pro-modellen wordt hierdoor steeds kleiner.

‘iPhone 13 krijgt betere beeldstabilisatie in camera’

Volgens DigiTimes krijgen alle telefoons in de iPhone 13-serie optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving. Deze techniek maakte vorig jaar zijn entree in het meest exclusieve toestel van de iPhone 12-serie: de iPhone 12 Pro Max. Nu voorziet Apple de volledige 2021 smartphone-familie van beeldstabilisatie mét sensorverschuiving, aldus DigiTimes.

De cameratechniek met sensorverschuiving komt vooral goed van pas in situaties met weinig licht of wanneer het onderwerp dat je vastlegt veel beweegt. Het kan in beide gevallen lastig zijn om scherpe beelden te schieten. De sensorstabilisatie helpt je een handje door snel mee te bewegen, zodat het makkelijk wordt om actiefoto’s te maken.

Eerder beweerde DigiTimes ook al dat alle iPhone 13-modellen de LiDAR Scanner krijgen. Met de introductie van de dieptescanner en beeldstabilisatie mét sensorverschuiving worden de verschillen tussen de standaard- en pro-modellen steeds kleiner, althans op het gebied van de camera.

Op naar de iPhone 13

Langzaam maar zeker stromen de eerste geruchten rondom de nieuwe iPhone binnen. Zo claimt de bekende techjournalist Jon Prosser dat Apple het getal ’13’ overslaat. In plaats daarvan zou Apple de opvolger van de iPhone 12 als iPhone 12S in de markt zetten. Prosser voorspelt ook een kleinere notch en vloeiendere schermen voor de toestellen die in 2021 verschijnen.

Ook Ming-Chi Kuo deelt zijn verwachtingen. Volgens de gerenommeerde Apple-analist krijgen de Pro-modellen een betere ultragroothoeklens. Tot nu toe lijkt het erop dat de iPhone 13 (of iPhone 12S) ‘gewoon’ in september 2021 verschijnt, in tegenstelling tot zijn voorganger. De iPhone 12-serie verscheen in twee rondes. In oktober kwamen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro uit; de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max verschenen een maand later.

