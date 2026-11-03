Ziggo voert belangrijke verandering door – en daarvoor moet je mogelijk actie ondernemen

Ziggo gaat oude smartcards vervangen. Gebruik je die nog? Dan bestaat de kans dat je straks bepaalde tv-zenders niet meer kunt bekijken.

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Ziggo voert belangrijke verandering door bij smartcards

Ziggo-klanten klagen al maanden over smartcards die plotseling niet meer werken. Soms verdwijnen de kaarten zelfs helemaal uit het overzicht in Mijn Ziggo, zonder dat klanten daar iets over hebben gehoord.

Het gaat daarbij om oudere smartcards die ze ooit zelf hebben gekocht. Deze kaarten worden gebruikt om digitale televisie te kijken via bijvoorbeeld een eigen tv-ontvanger of een CI+-module.

Ziggo laat weten dat ze geen actieve smartcards van betalende klanten gaat verwijderen. Wel heeft het bedrijf oude kaarten uit zijn systemen gehaald. Het gaat daarbij om smartcards van 15 tot 25 jaar oud die al minstens vier maanden geen kijkrechten meer hebben ontvangen.

Begin 2027 ondersteunen de systemen van Ziggo deze oude smartcards helemaal niet meer. Daarom gaat het bedrijf de kaarten vervangen. Het goede nieuws is dat klanten met een actieve smartcard van dit type automatisch een nieuw exemplaar ontvangen. Daar hoef je dus niets voor te doen. Maar alleen kaarten die nog actief zijn, worden vervangen. En juist daar kunnen sommige klanten tegen problemen aanlopen.

Dit moet je controleren als je een smartcard bij Ziggo gebruikt

Heb je ooit zelf een smartcard van Ziggo gekocht? Dan is het verstandig om even in Mijn Ziggo te kijken. Controleer of je kaart nog tussen je tv-producten staat.

Is je kaart verdwenen? Neem dan contact op met de klantenservice van Ziggo. Die kan de kaart opnieuw aan je abonnement koppelen, zolang deze eerder al op jouw account stond.

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Het is daarnaast slim om de kaart regelmatig te gebruiken. Zet bijvoorbeeld af en toe een gecodeerde tv-zender aan, zodat de kaart actief blijft. Zo vergroot je de kans dat je automatisch een vervangende smartcard ontvangt en ook volgend jaar gewoon televisie kunt blijven kijken.

Klaar met Ziggo?

Ben je klaar met Ziggo of wil je gewoon eens kijken of je ergens anders voordeliger uit bent? Dan zijn er gelukkig genoeg alternatieven. Zo bieden ook providers als KPN en Odido internetabonnementen met verschillende snelheden en extra voordelen. Het loont daarom om de aanbiedingen van deze providers met elkaar te vergelijken. Zo ontdek je eenvoudig welk abonnement het beste bij jouw wensen en budget past.

Over internet en tv van KPN

Op adressen met glasvezel zijn snelheden tot 4 Gbit/s beschikbaar. KPN Internet en TV is verkrijgbaar vanaf 45 euro per maand, afhankelijk van de gekozen internetsnelheid. Met KPN TV+ kijk je live televisie, kun je programma’s terugkijken en streamen via de TV+ Box. Combineer je KPN Internet en TV met KPN Mobiel, dan profiteer je bovendien van Combivoordeel, zoals korting op je mobiele abonnement en een keuze uit bijvoorbeeld gratis Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN:

KPN looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket of scoor een gratis Nintendo Switch 2 t.w.v. 489,95 euro.

Over internet en tv van Odido

Odido biedt internet en tv samen in één abonnement, waarbij je zelf bepaalt welke internetsnelheid je kiest. De abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf 37,50 euro per maand en met glasvezel zijn op sommige adressen snelheden tot 8 Gbit/s mogelijk. Daarbij zijn de upload- en downloadsnelheid even hoog.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido:

Odido looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 25 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

12 maanden slechts 25 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket). Odido looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 26 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

Profiteer van extra korting per maand

Combineer je Internet en TV met een mobiel abonnement van Odido, dan krijg je via Klantvoordeel 5 euro korting per maand op je internetabonnement. Ook op mobiel krijg je extra voordeel: tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited of dubbele data en 2,50 euro korting op andere mobiele abonnementen. Je kunt er bovendien voor kiezen om een deel van die korting in te wisselen voor Videoland Basis voor 2,50 euro per maand.

Liever zelf vergelijken?

Wil je liever zelf kijken welke internet- en tv-provider het beste bij je past? Dan kun je in onze prijsvergelijker hieronder eenvoudig verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Bekijk bijvoorbeeld de abonnementen van KPN en Odido en ontdek welke provider de beste voorwaarden en scherpste prijs biedt. Zo maak je zelf een keuze die past bij jouw wensen en budget.