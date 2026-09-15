Je iPhone is véél beter geworden: deze 5 functies van iOS 27 wil je direct proberen

De update naar iOS 27 maakt je iPhone vele malen beter dankzij allerlei nieuwe functies – we zetten vast vijf favorieten voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone beter door iOS 27

iOS 27 zit vol handige functies die je misschien nog niet hebt ontdekt. Deze vijf verbeteringen zijn zeker de moeite waard om meteen uit te proberen.

1. Pas Liquid Glass aan

Vind je het Liquid Glass-ontwerp van Apple iets te doorzichtig of juist niet transparant genoeg? In iOS 27 kun je daar iets aan doen. Ga hiervoor in de app Instellingen naar ‘Weergave’ en tik vervolgens op ‘Liquid Glass’. Hier kun je de vormgeving zo aanpassen dat achtergronden en andere elementen minder nadrukkelijk door de interface heen schijnen. Of juist meer als je dat mooier vindt.

2. Stel je AirPods in

Heb je AirPods met een H2-chip? Dan kun je in iOS 27 eindelijk zelf de equalizer aanpassen. Daarmee bepaal je hoeveel nadruk je op de lage, middelhoge en hoge tonen wilt leggen. Doe je daarvoor je AirPods in en open de app Instellingen. Tik op je AirPods en dan op ‘Audio en routing’. Tik vervolgens op ‘Equalizer’ en pas het geluid naar eigen smaak aan. De functie werkt onder meer met AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4, AirPods 5 en AirPods Max 2.

3. Bewaar videobeeld als foto

Een screenshot maken van een video en daarna de bedieningselementen wegknippen? Dat hoeft niet meer. Met iOS 27 kun je rechtstreeks een stilstaand beeld uit een video opslaan. Open een video in de Foto’s-app, pauzeer op het gewenste moment en gebruik de nieuwe optie om dat beeld als losse foto op te slaan. Het resultaat komt gewoon in je fotobibliotheek terecht.

4. Geef je wekker een eigen volume

Een kleine, maar ontzettend handige verbetering: het volume van je wekker hoeft niet langer gekoppeld te zijn aan het belvolume van je iPhone. Ga hiervoor in de app Instellingen naar ‘Horen en voelen’. Daar kun je de optie om het volume aan het belvolume te koppelen uitschakelen. Vervolgens verschijnt er een aparte volumeregelaar voor je wekkers. Zo kun je ’s avonds het belvolume helemaal uitzetten, terwijl je wekker de volgende ochtend nog steeds hard genoeg afgaat.

5. Verander het perspectief van foto’s

De Foto’s-app heeft in iOS 27 ook een nieuwe functie voor het aanpassen van het perspectief van foto’s: Herkader. De functie gebruikt ruimtelijke informatie die tijdens het maken van een foto is verzameld, in combinatie met AI. Daarmee kun je achteraf de hoek van een persoon of object aanpassen. Ontbrekende delen van de afbeelding worden vervolgens door AI ingevuld.

Het resultaat is vooral interessant wanneer een foto nét vanuit de verkeerde hoek is gemaakt. Je kunt de compositie daardoor achteraf nog behoorlijk veranderen, zonder de foto opnieuw te hoeven maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn slechts vijf van de vele nieuwe functies in iOS 27. De update is inmiddels beschikbaar voor ondersteunde iPhones. Installeren doe je in de app Instellingen, onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’.

Meer tips?

Vond je dit leuke tips en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!