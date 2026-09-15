Apple Kaarten heeft een grote update gekregen – en dat merk je meteen

Apple Kaarten heeft een grote update gekregen! Deze nieuwe functies maken de navigatiedienst van Apple veel beter.

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Apple Kaarten in iOS 27

Apple heeft iOS 27 uitgebracht! Met de nieuwe softwareversie komen veel nieuwe functies naar je iPhone én worden veel applicaties uitgebreid met handige verbeteringen. Eén van de apps is Apple Kaarten, want Apple heeft de eigen navigatiedienst een grote update gegeven. Gebruik jij Apple Kaarten regelmatig? Deze nieuwe functies kun je per direct gebruiken op je iPhone, iPad én Apple Watch!

1. Verbeterde weergave

Als je Apple Kaarten vaak gebruikt valt de grootste verbetering van iOS 27 direct op. Apple Kaarten heeft in iOS 27 een sterk verbeterde weergave in Flyover. Met Flyover zie je een realistische 3D-weergave van steden, gebouwen en landschappen. Die functie is in iOS 27 verbeterd, waardoor de 3D-weergave veel meer details toont. Met behulp van kunstmatige intelligentie is Flyover veel scherper en realistischer in iOS 27. Zo ziet dat eruit:

iOS 26 vs iOS 27

2. Geparkeerde auto

Moet je regelmatig zoeken naar je geparkeerde auto? Apple Kaarten biedt dan al langer een handige oplossing, want de navigatiedienst onthoudt je recente parkeerplek. Op die manier hoef je nooit lang naar je auto te zoeken. Met iOS 27 werkt die functie nog handiger, want Apple Kaarten toont je geparkeerde auto voortaan op je iPhone én Apple Watch. De Slimme Stapel op de Apple Watch werkt sinds iOS 27 en watchOS 27 met Apple Kaarten, zodat je in één oogopslag je parkeerplek ziet.

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3. Offline Kaarten

Na het installeren van de update werkt Apple Kaarten bovendien beter zonder internetverbinding. Je kunt al langer (een deel van) de kaart downloaden, zodat Apple Kaarten blijft werken als je mobiele verbinding even wegvalt. Offline kaarten hebben een verbetering gekregen in iOS 27, waardoor de functie nauwkeuriger werkt en de locatievoorzieningen ook zonder internetverbinding betrouwbaar blijven op je iPhone, iPad én in CarPlay.

Meer over Apple Kaarten

Apple heeft verder nog meer functies aangekondigd voor Apple Kaarten, maar die zijn nog lang niet allemaal beschikbaar in Nederland en België. Zo tonen Local Lists populaire plekken in Apple Kaarten, zie je in Suggested Places persoonlijke aanbevelingen en wordt Apple Kaarten nog uitgebreid met een tabblad voor trending restaurants. Deze functies zijn nu al beschikbaar in de Verenigde Staten, het is nog onbekend wanneer ze in de Europese Unie worden uitgerold.

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Met iOS 27 heeft Apple Kaarten een grote update gekregen, waarbij vooral de weergave van de navigatiedienst sterk is verbeterd. Heb je de nieuwe softwareversie geïnstalleerd? Dan zie je de nieuwe weergave direct als je Flyover activeert in Apple Kaarten. Voor de Apple Watch heb je watchOS 27 nodig voor de nieuwe functies, bij de iPad is dat iPadOS 27. Wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!