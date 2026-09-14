Apple brengt watchOS 27 uit (en die update is belangrijker dan je denkt)

De update watchOS 27 lijkt misschien geen enorme vernieuwing, maar Apple heeft genoeg veranderingen doorgevoerd die je dagelijks gaat merken.

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Apple brengt watchOS 27 uit

Apple heeft watchOS 27 uitgebracht! Met de update komen handige nieuwe functies naar je Apple Watch. Een van de belangrijkste onderdelen van watchOS 27 is de verdere uitbreiding van gezondheidsfuncties. De Apple Watch verzamelt steeds meer informatie over je lichaam en activiteiten, waardoor je ook een steeds beter inzicht krijgt in je dagelijkse gezondheid. Ook de bestaande gezondheidsfuncties zijn verder verfijnd en zorgen voor een verbetering van de ervaring die je al kent.

Apple Watch wordt slimmer

Apple legt in de update watchOS 27 daarnaast meer nadruk op slimme functies. De Apple Watch kan beter omgaan met context en helpt je sneller bij dagelijkse taken. Daardoor hoef je steeds minder vaak je iPhone erbij te pakken. Ook Siri speelt hierin een belangrijkere rol. Alleen is Siri AI in de EU aanvankelijk nog niet beschikbaar in iOS, iPadOS en watchOS. Wanneer dit wel het geval is, lees je dat natuurlijk direct op iPhoned.

watchOS 27 brengt verder nog verschillende verbeteringen voor communicatie en gebruiksgemak naar je Apple Watch. Apple heeft onder meer bestaande apps en onderdelen van watchOS aangepakt, waardoor de bediening een stuk overzichtelijker en prettiger wordt. De update watchOS 27 past daarmee goed in de ontwikkeling van de Apple Watch.

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Zo installeer je watchOS 27

watchOS 27 is gratis beschikbaar voor ondersteunde Apple Watch-modellen. Je installeert de update via de Watch-app op je iPhone, onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’. Heb je een geschikte Apple Watch, dan is watchOS 27 dus zeker een update om te installeren. Doordat veel verbeteringen verspreid zitten over het hele systeem, merk je het verschil waarschijnlijk pas wanneer je de nieuwe functies daadwerkelijk gebruikt.

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