3x waarom je beter Magic Earth kunt gebruiken (en Google Maps níét)

Google Maps is voor veel mensen de standaard navigatie-app, maar Magic Earth is een goed alternatief als je veel waarde hecht aan privacy.

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3x waarom je beter Magic Earth kunt gebruiken

Magic Earth is een interessante Nederlandse alternatief voor Google Maps, zeker als je privacy belangrijk vindt. De navigatie-app is gebruiksvriendelijk, bevat geen advertenties en biedt alles wat je van een moderne navigatie-app mag verwachten. We stellen drie redenen aan je voor waarom je deze app beter kunt gebruiken dan Google Maps.

Magic Earth Navigation & Maps Magic Lane International BV 8.0 (386 reviews) Gratis via App Store via App Store

1. Privacy

Het grootste verschil zit zonder meer in de privacy. Magic Earth zegt dat het je bewegingen niet volgt, geen profiel van je gedrag opbouwt en je persoonlijke gegevens niet verkoopt. De dienst is ontworpen rondom privacy. Bij Google ligt dat duidelijk heel anders: Google verzamelt locatiegegevens wanneer je Google-apps gebruikt. Die gegevens kunnen onder meer worden gebruikt om diensten relevanter te maken en voor gepersonaliseerde aanbevelingen en advertenties. Wil je dat niet, dan is Magic Earth een interessante keuze.

2. OpenStreetMap

Magic Earth gebruikt OpenStreetMap als basis voor kaartgegevens. OpenStreetMap is een open kaartendatabase waaraan mensen over de hele wereld bijdragen. Dat is interessant omdat je daarmee niet afhankelijk bent van de kaartendatabase van Google.

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OpenStreetMap kan bovendien op bepaalde plekken verrassend gedetailleerd zijn, omdat lokale gebruikers voortdurend informatie toevoegen en aanpassen. Magic Earth bouwt daar vervolgens zijn eigen navigatie-ervaring omheen, met functies zoals routebegeleiding voor auto’s, fietsers en voetgangers.

3. Niet afhankelijk van Google

Google Maps is op zijn best wanneer je diep in het Google-ecosysteem zit. Denk aan een Google-account, opgeslagen plaatsen, locatiegeschiedenis en integratie met andere Google-diensten. Magic Earth biedt een uitstekend alternatief als je daar juist vanaf wil. Je kunt de app gebruiken voor navigatie zonder dat je daarvoor een of andere Google-dienst nodig hebt.

Dat betekent niet dat de app automatisch beter is voor iedereen. Google Maps heeft bijvoorbeeld een enorm aanbod aan informatie over bedrijven, winkels, restaurants en andere locaties. Maar als je vooral een goede navigatie-app zonder Google zoekt, is Magic Earth zeker het proberen waard. Temeer omdat de app ook CarPlay ondersteunt!

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