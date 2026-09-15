Om deze reden wil je watchOS 27 (direct) installeren op je Apple Watch

Apple heeft watchOS 27 uitgebracht! Om deze reden wil je watchOS 27 zo snel mogelijk installeren op je Apple Watch.

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watchOS 27

Het is weer tijd om te updaten! Apple heeft de belangrijkste softwareversies van het jaar uitgebracht, waaronder watchOS 27. De update brengt grote veranderingen naar je Apple Watch, zo is het overzicht met alle applicaties vernieuwd en wordt je Apple Watch uitgebreid met een nieuw slim gebaar. Dat zijn allemaal handige functies, maar niet de belangrijkste reden om watchOS 27 zo snel mogelijk op je Apple Watch te installeren.

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Apple heeft in watchOS 27 vooral gefocust op het verbeteren van de bestaande software. Dat was ook wel nodig, want watchOS 26 was de grootste software-update in jaren. Met die update kwamen veel nieuwe functies én een aangepaste interface naar je Apple Watch. Bij watchOS 27 heeft Apple deze nieuwe features verbeterd, waardoor de software veel beter presteert. Dat heeft grote voordelen voor je Apple Watch, die werkt nu veel sneller.

Apple Watch veel sneller

Apple heeft verschillende onderdelen van watchOS aangepast om de Apple Watch sneller en soepeler te laten werken. Het bedrijf spreekt zelfs van verbeteringen aan de belangrijkste systeemfuncties, waardoor dagelijkse handelingen minder tijd moeten kosten. Volgens Apple reageert de software merkbaar sneller dan voorheen. Dat is vooral een voordeel bij eerdere Apple Watches, die inmiddels langzamer zijn geworden. Met watchOS 27 voelen ook die toestellen weer een stuk sneller aan.

Apple heeft ook een aantal verbeteringen doorgevoerd, die watchOS 27 gebruiksvriendelijker maken. Die verbeteringen zijn op verschillende plekken in watchOS 27 terug te zien. Muziek begint bijvoorbeeld sneller met afspelen op de Apple Watch en het vernieuwde app-overzicht brengt je sneller naar applicaties die je vaak gebruikt. De Slimme Stapel toont bovendien vaker een widget zodra die op dat moment relevant is. Je hoeft daardoor minder door menu’s en apps te zoeken om bij de juiste informatie te komen.

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Verbeteringen in watchOS 27

Apple heeft daarnaast de interface van watchOS verder verfijnd. Liquid Glass werd vorig jaar geïntroduceerd en krijgt in watchOS 27 een aantal kleine verbeteringen. Teksten en andere onderdelen van de interface moeten daardoor beter leesbaar zijn op het kleine scherm van de Apple Watch. Kleine verbeteringen maken watchOS 27 uiteindelijk een veel completere update dan voorheen werd verwacht.

Verder lopen stappen in de Conditie-app voortaan gelijk met de Gezondheid-app en kan je Apple Watch suggesties geven om het batterijgebruik te optimaliseren. Zoek Apparaten, Zoek Personen en Zoek Objecten zijn bovendien samengevoegd in één Zoek Mijn-app. watchOS 27 draait daardoor vooral om het verbeteren van functies die je iedere dag gebruikt, en dat is precies waarom het verstandig is om de update zo snel mogelijk te installeren.

watchOS 27 installeren

De software op je Apple Watch werkt dus veel sneller, maar daarvoor moet je watchOS 27 wel installeren. De update is sinds maandag 14 september 2026 beschikbaar voor alle gebruikers, mits je Apple Watch ondersteuning heeft voor de grootste update van het jaar. In totaal hebben slechts acht Apple Watches ondersteuning voor watchOS 27, deze toestellen kunnen (niet) bijwerken naar de volgende softwareversie:

Heb jij één van de Apple Watches met ondersteuning voor watchOS 27? Ga op je iPhone dan naar de Watch-app, kies voor ‘Algemeen’ en ga naar ‘Software-update’. Installeer daar watchOS 27, zodat je Apple Watch veel sneller werkt. Werkt jouw Apple Watch helaas niet met de belangrijkste software-update van het jaar? Dan wordt het tijd voor een nieuwe Apple Watch. Bekijk hier waar je de Apple Watch Series 12 als eerste in huis haalt:

Apple Watch Series 12

Ben je op zoek naar de beste Apple Watch van het jaar? In dat geval kom je uit bij de Apple Watch Ultra 4. Het gaat om de Apple Watch met de beste accuduur ooit en een aantal geavanceerde gezondheidsfuncties. Bekijk hier waar je de beste Apple Watch van 2026 in huis haalt:

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