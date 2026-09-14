Apple brengt maar liefst 9 grote updates tegelijk uit (voor ál je apparaten)

Het is weer tijd om te updaten! Apple heeft maar liefst negen grote updates op hetzelfde moment uitgebracht. Om deze softwareversies gaat het!

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Er staat een reeks grote software-updates van Apple klaar! Apple heeft maar liefst negen belangrijkste softwareversies op hetzelfde moment uitgebracht. Vrijwel alle apparaten én applicaties van Apple worden voorzien van nieuwe functies of belangrijke verbeteringen. Het gaat om updates voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV, Apple Vision Pro, HomePod én AirPods. Benieuwd naar alle veranderingen? Deze updates kun je nu installeren!

1. iOS 27

Voor de iPhone heeft Apple iOS 27 uitgebracht. Met de update komt Apple Intelligence naar meer applicaties, kun je Liquid Glass aanpassen en krijg je meer instellingen bij Schermtijd. De belangrijkste verandering is onder de motorkap doorgevoerd, want je iPhone werkt veel sneller met iOS 27. Zo voelt je iPhone weer als nieuw aan na het installeren van iOS 27. Bekijk hier alles over de belangrijkste update van 2026 voor de iPhone:

2. iPadOS 27

Waar iOS 27 naar de iPhone komt, kun je jouw iPad juist bijwerken naar iPadOS 27. De iPad krijgt vrijwel dezelfde nieuwe functies als de iPhone, zo wordt voornamelijk Apple Intelligence uitgebreid naar meer applicaties. Bij de iPad zijn eveneens prestatieverbeteringen doorgevoerd, want het laden van bestanden, exporteren van documenten en openen van foto’s werkt veel sneller. Dit moet je weten over iPadOS 27:

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3. watchOS 27

Apple heeft watchOS 27 uitgebracht voor de Apple Watch. Met de nieuwe softwareversie wordt de weergave van alle applicaties op je Apple Watch aangepast, krijg je er een nieuw tikgebaar bij en wordt de Gezondheid-app uitgebreid met meer functies. Bij watchOS 27 staan prestatieverbeteringen ook centraal, waardoor dit de betrouwbaarste versie van watchOS ooit is. Lees hier alles over de nieuwe softwareversie voor je Apple Watch:

4. macOS 27 (Golden Gate)

De Mac kan bijwerken naar macOS 27 Golden Gate. Bij de Mac krijg je een functie die bij de iPhone en iPad ontbreekt, want Siri AI werkt wél met macOS 27. De vernieuwde versie van Siri is veel slimmer en werkt als een volwaardige chatbot. Je krijgt daarom een compleet nieuwe applicatie op je Mac, mits je het besturingssysteem (tijdelijk) op Engels zet. Wil je weten welke functies nog meer naar je Mac komen? Dit moet je weten over macOS 27 Golden Gate:

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5. tvOS 27

Met tvOS 27 komen maar liefst tien nieuwe functies naar je Apple TV. De Podcasts-app wordt vernieuwd, je kunt de ondertiteling personaliseren en AirPlay werkt sneller. Verder luister je naar Apple Music in hogere kwaliteit en wordt de muziekdienst uitgebreid met AutoMix op de Apple TV. Daarnaast voert Apple nog veel meer handige verbeteringen toe op de Apple TV, daar vertellen we je hier alles over:

6. visionOS 27

De Apple Vision Pro is nog steeds niet beschikbaar in Nederland en België, maar krijgt inmiddels wel jaarlijks een grote software-update. Dit jaar staat visionOS 27 op de planning, waarmee Siri AI ook naar de ruimtelijke computer komt. Apple Intelligence wordt nog belangrijker voor de Apple Vision Pro, waar de vernieuwde versie van Siri het centrale punt vormt. Het is nog niet bekend wanneer de Apple Vision Pro naar Nederland en België komt.

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7. HomePod Software 27

Niet alleen de iPhone en iPad worden uitgebreid met meer functies, ook de HomePod krijgt een belangrijke software-update. HomePod Software 27 brengt twee handige verbeteringen naar de slimme speaker, want Apple Music en AirPlay worden verbeterd. Als gebruiker merk je dat vrijwel direct, omdat de draadloze verbinding met de HomePod veel sneller en stabieler werkt. Hier lees je meer over de nieuwe functies voor de HomePod en de HomePod mini:

8. AirPods

Apple voorziet de AirPods van een grote update in iOS 27. De instellingen van de AirPods gaan op de schop, waardoor je als gebruiker veel meer mogelijkheden krijgt bij het instellen van de oortjes. Dat is niet de enige verbetering, want je kunt de equalizer van de AirPods voor het eerst zelf aanpassen. Zo kun je eindelijk echt zelf bepalen hoe de AirPods klinken. Dit verandert er nog meer bij je AirPods in iOS 27:

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9. iOS 26.7

Wil je nog niet bijwerken naar iOS 27? In dat geval staat er een andere belangrijke update klaar, want Apple brengt iOS 26.7 uit voor iPhones die nog op iOS 26 draaien. Met iOS 26.7 komen geen nieuwe functies naar je iPhone, maar voert Apple wel een aantal belangrijke verbeteringen door in de beveiliging van de software. Zorg dat je iOS 26.7 zo snel mogelijk installeert, want het gaat om een belangrijke tussentijdse update.

Apple heeft de nieuwe nummering van de softwareversies van vorig jaar doorgetrokken naar de updates van 2026. Met het nummer verwijst Apple naar 2027, het jaar waarin de software voornamelijk wordt gebruikt. Dat geldt helaas niet voor alle gebruikers, want een aantal toestellen heeft geen ondersteuning voor de volgende softwareversies. Wil je weten of jij kunt bijwerken naar de volgende update? Lees hier welke iPhones, iPads, Apple Watches en Macs (niet) werken met de grootste updates van 2026:

Apple heeft alle updates uitgebracht op maandag 14 september 2026. Je kunt je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV, AirPods én HomePod direct bijwerken, zodat alle toestellen worden uitgebreid met veel nieuwe functies. Wil je geen enkele nieuwe functie en volgende update missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!