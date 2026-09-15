tvOS 27 maakt je Apple TV veel beter – mét 10 (!) grote veranderingen

Apple heeft op maandag 14 september de update tvOS 27 uitgebracht en dit zijn de 10 belangrijkste verbeteringen die er zijn doorgevoerd.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

tvOS 27 maakt je Apple TV veel beter

De update voor de Apple TV krijgt misschien minder aandacht dan iOS 27, maar er zijn toch behoorlijk wat verbeteringen. Dit zijn de tien belangrijkste veranderingen in tvOS 27.

1. Podcasts

De grootste zichtbare verandering in tvOS 27 vinden we bij de app Apple Podcasts. Apple heeft de app opnieuw ontworpen en maakt het daardoor makkelijker om door je favoriete podcasts te bladeren. De navigatie is overzichtelijker dankzij een nieuwe zijbalk. Ook sluit de app beter aan bij de vernieuwde Podcasts-ervaring op andere Apple-apparaten.

2. Video-podcasts

De vernieuwde Podcasts-app doet bovendien meer dan alleen audio afspelen. tvOS 27 ondersteunt ook video-podcasts. Dat is logisch voor een apparaat dat op een televisie is aangesloten. Video-podcasts komen op een groot scherm immers veel beter tot hun recht dan op een iPhone.

3. AutoMix

Apple Music heeft in tvOS 27 een functie die vooral tijdens feestjes of langere luistersessies goed van pas komt: AutoMix. De functie zorgt ervoor dat nummers vloeiender in elkaar overlopen. In plaats van dat het ene nummer abrupt stopt voordat het volgende begint, maakt Apple Music gebruik van slimme overgangen. Het resultaat lijkt dan ook meer op een doorlopende dj-set. AutoMix is geen nieuwe functie, maar is nu voor het eerst beschikbaar op de Apple TV.

4. Hi-Res Lossless

De Muziek-app ondersteunt bovendien Hi-Res Lossless-audio op de Apple TV met tvOS 27. Daarmee kun je muziek in een aanzienlijk hogere kwaliteit afspelen, tot 24-bit/192 kHz op geschikte apparatuur. Daarvoor moet je audiosysteem de hogere kwaliteit natuurlijk wel ondersteunen. Heb je de Apple TV aangesloten op een goede versterker, receiver of andere geschikte audioapparatuur? Dan kan deze verbetering daadwerkelijk hoorbaar zijn. Via de ingebouwde speakers van een televisie zul je er vanzelfsprekend veel minder van merken.

5. Apps starten sneller

Volgens Apple starten apps in tvOS 27 tot ongeveer 30 procent sneller. Dat klinkt misschien niet als een spectaculaire nieuwe functie, maar het is juist een verbetering die je voortdurend tegenkomt. Je hoeft minder lang naar een laadscherm te kijken wanneer je bijvoorbeeld Apple TV of een andere app opent. Ook animaties zijn nu vloeiender. Hierdoor voelt de interface net wat sneller en soepeler aan.

6. AirPlay werkt sneller

Gebruik je AirPlay om vanaf je iPhone of iPad iets naar de Apple TV te sturen? Ook dat gaat is verbeterd. AirPlay-verbindingen met de Apple TV komen in tvOS 27 sneller tot stand. Daardoor hoef je minder lang te wachten voordat een foto, video of ander mediabestand op je televisie verschijnt.

7. Bedieningspaneel reageert sneller

Ook het Bedieningspaneel is aangepakt. Apple heeft ervoor gezorgd dat het paneel in tvOS 27 beter reageert. Daardoor voelen het openen en gebruiken van de verschillende opties sneller aan. Het is een kleine verbetering, maar samen met het sneller starten van apps en soepelere animaties, draagt het wel bij aan een vlottere Apple TV-ervaring.

8. Beter leesbare interface

Een handige nieuwe toegankelijkheidsfunctie is ondersteuning voor grotere tekst. In de instellingen van tvOS 27 kun je de tekstgrootte aanpassen. Dat is handig als je wat verder van de televisie af zit, of moeite hebt om kleine letters te lezen. Apple gebruikt hiervoor Dynamic Type, waardoor de tekst in ondersteunde onderdelen automatisch groter kan worden weergegeven.

9. AppleCare

Heb je AppleCare voor je Apple TV? Dan hoef je niet langer allerlei andere apparaten erbij te pakken om te controleren hoe het met je dekking zit. tvOS 27 toont AppleCare-informatie rechtstreeks in de app Instellingen. Het is natuurlijk geen functie die je iedere dag gebruikt, maar het is toch prettig dat alles op één plek staat.

10. Bijwerken vanaf je iPhone

Misschien wel een van de handigste kleine verbeteringen: het is nu mogelijk om de software van je Apple TV bij te werken via de Woning-app op je iPhone. De Apple TV verschijnt in de software-update-instellingen van de Woning-app, mits jouw Apple TV daarvoor geschikt is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Één functie ontbreekt

Tijdens de aankondiging van tvOS 27 noemde Apple ook Smart Downloads voor de Apple TV. Die functie stond zelfs op de lijst met nieuwe mogelijkheden. In de definitieve versie van tvOS 27 blijkt Smart Downloads echter niet beschikbaar te zijn. Tijdens de bètaperiode was er al geen duidelijke aanwijzing dat de functie werkte. Het is daarom waarschijnlijk dat Apple de functie heeft uitgesteld of op een andere manier wil implementeren.

Deze modellen worden ondersteund

Niet iedere Apple TV krijgt de update. tvOS 27 werkt op de Apple TV 4K van de tweede generatie (2021) en derde generatie (2022). De oudere Apple TV HD uit 2015 en de eerste Apple TV 4K uit 2017 vallen buiten de boot. Voor deze modellen blijft tvOS 26 de laatste grote versie. Heb je een geschikte Apple TV 4K? Dan kun je tvOS 27 nu installeren. Ga daarvoor in de app Instellingen naar ‘Systeem’ > ‘Software-updates’ > ‘Werk software bij’.

Wil je niets missen van alle software-updates van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!



