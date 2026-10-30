Foto’s heeft twee nieuwe functies in iOS 27.2 (en die zijn goed verborgen)

Met iOS 27.2 heeft Apple weer een paar handige verbeteringen naar je iPhone gebracht. Deze keer heeft ook de Foto’s-app een paar toffe, nieuwe functies gekregen!

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1. Gedeelde albums worden een stuk handiger

Gebruik je gedeelde albums om foto’s en video’s uit te wisselen met vrienden of familie? Dan hebben we goed nieuws! Apple heeft deze functie in iOS 27.2 op een aantal punten verbeterd.

Zo kun je voortaan de bijschriften bij foto’s en video’s aanpassen. Ook reacties onder foto’s kun je nu achteraf bewerken. Daarnaast kan de Foto’s-app nu voorkomen dat je dezelfde foto meerdere keren aan een gedeeld album toevoegt. Je krijgt dan een melding te zien wanneer je dezelfde foto wilt toevoegen.

Tot slot kan de app je waarschuwen wanneer een gedeeld album bijna verloopt. Zo krijgen deelnemers nog de kans om hun favoriete foto’s op te slaan voordat ze verdwijnen.

Let op! Om deze verbeteringen te gebruiken, moeten je gedeelde albums zijn bijgewerkt naar de nieuwe versie die met iOS 27 is geïntroduceerd. Dat doe je door een gedeeld album te openen en bovenaan op de drie puntjes te tikken. Vervolgens kies je voor ‘Werk gedeeld album bij’. Een album dat je na de update hebt gemaakt, hoef je niet bij te werken.

2. Je ziet makkelijker of AI een foto heeft aangepast

De tweede vernieuwing heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie. Tegenwoordig kun je foto’s met AI behoorlijk veranderen. Daardoor wordt het steeds lastiger om te herkennen of een afbeelding echt is.

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Apple heeft daarom in iOS 27.2 ondersteuning toegevoegd voor SynthID. Dit is een techniek van Google waarmee foto’s die door AI zijn gemaakt of aangepast een onzichtbaar digitaal watermerk kunnen krijgen.

Dat watermerk zie je dus niet wanneer je een foto bekijkt. Maar via de website van SynthID kun je checken of zo’n kenmerk aanwezig is. De iPhone kan dit zelf niet.

De ondersteuning werkt met afbeeldingen die zijn gemaakt of aangepast met generatieve AI-functies in Foto’s en Image Playground. Daarmee wil Apple het makkelijker maken om AI-bewerkingen te herkennen.

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