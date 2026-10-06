iOS 27.2 bèta 3 is uit: wanneer komt de definitieve update naar je iPhone?

Apple heeft iOS 27.2 bèta 3 uitgebracht! Ben je benieuwd wanneer meer nieuwe functies naar je iPhone komen? Dit is de verwachte release van iOS 27.2!

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iOS 27.2 bèta 3

De nieuwe testversie van iOS 27.2 is beschikbaar! Apple heeft iOS 27.2 bèta 3 uitgebracht, waarin vooral kleine verbeteringen in de software worden doorgevoerd. De nieuwe testversie is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij alvast aan de slag kunnen met de volgende functies. Dat is ook wel nodig, want iOS 27.2 is een grote update voor je iPhone. Zo wordt de Gezondheid-app aangepast en komt Siri AI beschikbaar in meer talen.

Het is opvallend dat Apple nu al de derde testversie van iOS 27.2 heeft uitgebracht. De afgelopen jaren heeft Apple soortgelijke softwareversies veel later uitgebracht, maar dit jaar slaat het bedrijf iOS 27.1 over. Die update is naar verluidt exclusief voor de iPhone Duo, die eind deze maand verschijnt en op een aangepaste versie van iOS 27 draait. Voor alle andere iPhones brengt Apple iOS 27.2 uit, dat een grote tussentijdse update wordt.

Veel nieuwe functies

Met iOS 27.2 komen veel nieuwe functies naar je iPhone. Apple geeft de Gezondheid-app op je iPhone een grote update, inclusief een aangepast ontwerp. Je vindt alle gegevens voortaan op een andere plek, want de Gezondheid-app wordt ingedeeld in drie nieuwe categorieën. De nieuwe Gezondheid-app is in iOS 27.2 bèta 3 nog niet beschikbaar in het Nederlands, maar komt met een latere update beschikbaar in de Europese Unie. Het is nog afwachten of de vernieuwde Gezondheid-app in Nederland en België direct te gebruiken is bij de release van iOS 27.2.

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Verder krijgt de Telefoon-app een handige update, want je iPhone geeft voortaan meer context bij telefoongesprekken. Zo zie je wanneer iemand jarig is, mits je de geboortedatum hebt toegevoegd aan de Contacten-app. Bel je met iemand en is diegene jarig? Dan zie je vanaf iOS 27.2 een melding van de verjaardag in de Telefoon-app. Daarnaast brengt Apple een handige verbetering naar CarPlay Ultra, want de lichten in de auto kunnen zich vanaf iOS 27.2 aanpassen aan de kleuren die je hebt geselecteerd in het besturingssysteem.

Release van iOS 27.2

In iOS 27.2 krijgt de Apple TV-app een langverwachte verbetering, waardoor je eindelijk meerdere profielen kunt aanmaken binnen één account. Verder voert Apple weinig veranderingen door in iOS 27.2 bèta 3, het bedrijf focust voornamelijk op het stroomlijnen van eerdere nieuwe functies. Dat is ook wel nodig, want de definitieve versie van iOS 27.2 verschijnt binnenkort al. Het is de verwachting dat de update deze maand nog beschikbaar komt voor je iPhone.

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Apple brengt traditiegetrouw alleen de eerste tussentijdse update uit in oktober, maar breekt dit jaar met die gewoonte. Deze maand staat iOS 27.1 op de planning voor de iPhone Duo, alle andere iPhones worden voorzien van iOS 27.2. Zo blijft een aantal exclusieve functies voor de iPhone Duo afgeschermd voor het grote publiek. Het is de verwachting dat zowel iOS 27.1 als iOS 27.2 in de week van 26 oktober 2026 verschijnt. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!